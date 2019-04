Šialené VIDEO z bratislavskej MHD: Muž sa cestujúcemu vyhrážal zastrelením, ten naňho vytasil penis!

Zábery ako z nevydarenej komédie! Tak by sa dalo opísať divadielko, ktoré šokovalo nejedného cestujúceho v bratislavskej MHD.

Ľudia, ktorí v stredu večer nastúpili do autobusu MHD č. 61, ani zďaleka netušili, aká tragikomédia ich čaká! Ako uviedla čitateľka, ktorej sa celú šarvátku podarilo natočiť, večer o 19.40 musel autobus nečakane zostať stáť na zastávke Trnavská NAD.

"Autobus zastavil, pretože jeden pán odpadol a keďže ľudia zavolali záchranku, muselo sa čakať. No jednému pánovi sa to nepáčilo, pretože sa ponáhľal na nočnú a tak sa rozpútala táto hádka," uvádza čitateľka. Spor medzi cestujúcimi rýchlo prerástol do spŕšky nadávok a obnažovania! "Zastrelím ťa, ty opica," opakoval vytočený cestujúci, ktorého ešte viac vyprovokovali potácajúci sa chlapi.

Tam to ale neskončilo! Nakoľko boli dvere autobusu otvorené a čakalo sa na príchod privolanej sanitky, jeden účastník hádky vyšiel von. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si následne nezačal pred očami celého autobusu, vrátane detí, sťahovať nohavice aj spodné prádlo. V závere bizarného videa sa naspäť poobliekal a prebral sa aj pán, ktorého stav vyvolal celé pozastavenie dopravy.