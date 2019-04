Duel prezidentských kandidátov vo veľkom štýle: Porošenko súhlasil s debatou na štadióne

Ukrajinský prezident Petro Porošenko prijal výzvu svojho protikandidáta a zúčastní sa na dueli, ktorý sa má konať v kyjevskom Národnom športovom komplexe Olimpijskyj s kapacitou 70 000 divákov.

Oznámil to vo videu zverejnenom na svojom konte na Facebooku. Porošenkov protikandidát v druhom kole prezidentských volieb Volodymyr Zelenskyj dal v stredu večer Porošenkovi 24 hodín na to, aby prišiel debatovať do spomínaného komplexu. Úradujúci prezident túto výzvu na duel prijal, aj keď upozornil, že pravidlá takejto diskusie určuje zákon o voľbe prezidenta Ukrajiny. V ňom sa píše, že debata sa má konať vo verejnoprávnej televízii a v štúdiu a má byť odvysielaná na všetkých televíznych kanáloch, aby ju mohli sledovať všetci občania.

Ukrajinský spravodajský web Hromadske už medzičasom informoval, že ukrajinský verejnoprávny telerozhlas (NSTU) má technické možnosti, ako zabezpečiť priamy prenos zo štadiónu Olimpijskyj. NSTU však upozornil, že duel na štadióne "nemožno považovať za predvolebnú debatu prezidentských kandidátov". Telerozhlas sa v reakcii na Zelenského návrh odvoláva na stanovisko Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) z roku 2014, v ktorom sa uvádza, že debaty sa majú konať v televíznom štúdiu verejnoprávnej televízie.

Tlačová služba NSTU dodala, že ak ÚVK prijme uznesenie, v ktorom spomínanú normu zruší, "debaty budú možné". "Ak nie, bude to šou alebo diskusia, ale nie debata," uvádza sa v stanovisku NSTU. V ukrajinských médiách sa pritom už objavila správa, že NSTU pozvala oboch účastníkov druhého kola volieb na debaty do štúdia.

Samotný Porošenko ešte 31. marca vyhlásil, že pred druhým kolom prezidentských volieb sa "musia" konať debaty kandidátov. Zelenskyj vtedy vyjadril pripravenosť zúčastniť sa na nich s kandidátom, ktorý sa spolu s ním dostane do druhého kola volieb. V stredu však zverejnil na internete videozáznam, v ktorom síce potvrdil pripravenosť debatovať s Porošenkom, ale pod podmienkou, že duel sa uskutoční na štadióne Olimpijskyj.

Vedenie tohto štadióna podľa agentúry Interfax informovalo, že zatiaľ nedostalo oficiálnu žiadosť alebo návrh zmluvy na uskutočnenie debaty prezidentských kandidátov.

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, ani jeden z 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti, Zelenskyj (získal vyše 30 percent hlasov) a Porošenko (takmer 16 percent), sa tak stretnú v druhom kole, ktoré je naplánované na 21. apríla.