Novozámčanov šokovala spúšť, ktorú za sebou zanechal vandal: Dvadsať lipiek nevydržalo v parku ani týždeň!

Vandalizmus najhrubšieho zrna. Inými slovami sa ani nedá nazvať, čo sa stalo v Nových Zámkoch. Ani nie týždeň vysadené stromčeky v mestskom parku Sihoť niekto odpílil! Aj keď magistrát podal trestné oznámenie, dreviny sa už nedajú zachrániť.

Magistrát dal 26. marca vysadiť 30 stromov lipy veľkolistej a už o pár dní ich našli prepílené. „Sadenice mali 7 rokov. Obvod ich kmeňa bol 10 - 15 cm a mali byť základom budúceho parku. Mestu a jeho občanom ich darovala a zasadila súkromná spoločnosť. Žiaľ, nevydržali ani týždeň,“ potvrdila hovorkyňa mesta Petronela Bernáth.

Podľa nej k vandalizmu došlo v pondelok nadránom medzi 4. a 6. hodinou, keď neznámy páchateľ prepílil kmene na 20 vysadených lipách. „Rezy majú znaky odbornej práce a kvalitných nástrojov. Niektoré kmene aj vyvrátili, iné nechali stáť na podporných páskach,“ doplnila Bernáth. V prípade koná okresný úrad odbor životného prostredia, ktorý vec rieši ako priestupok.

Polícia s nimi na objasnení spolupracuje. Pripomeňme, že v roku 2017 padli za obeť vandalizmu vysadené stromy v časti mesta Zúgov. „Je hrozné, čo sa tu deje, neviem si predstaviť, kto také niečo mohol urobiť, že mu nie je hanba, až mi je do plaču,“ krúti hlavou Marta (66), ktorá chodí do parku so psíkom.