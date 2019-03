Vymenovala by Zuzana Čaputová Fica znovu za premiéra? Jasná odpoveď budúcej prezidentky

Budúca slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by znovu vymenovala Roberta Fica premiérom, ak by jeho vláda po budúcich voľbách mala v parlamente väčšinu.

Ústavným sudcom ho ale nevymenuje. Chce okrem iného bojovať za očistenie justície, obmedzenie politických tlakov a obnovenie dôvery vo verejnej správe a politike. Povedala to v nedeľu v Bratislave v rozhovore pre Českú televíziu.

Šéfa najsilnejšej vládnej strany Smer-sociálna demokracia Fica by Čaputová opätovne vymenovala za predsedu vlády, ak by vyhral budúce voľby. "Ak by dokázal mať väčšinu v parlamente, rešpektovala by som vôľu voličov," uviedla Čaputová. Ústavným sudcom ale Fica nevymenuje, lebo "dôležitým atribútom výkonu tejto funkcie je nestrannosť a nezávislosť".

Fico vlani odstúpil z funkcie predsedu vlády kvôli politickej kríze po vražde novinára Jána Kuciaka, ktorej vyšetrovanie ukázalo na prepojenie kontroverzných podnikateľov s expremiérovými spolupracovníkmi. Práve v čase tejto krízy sa Čaputová rozhodla podľa svojich slov vstúpiť do politiky a zasadiť sa o systémové zmeny.

Čaputová uviedla, že chce ako prezidentka aj so svojimi odporcami a názorovými oponentov viesť vecnú debatu. "Budem veľmi rada, ak budeme schopní odosobniť sa od možných osobných výhrad," uviedla. Chce presadiť konštruktívny a "pokojnejší štýl komunikácie než strašenie, hrozby a zvyšovanie hlasu".

Fico a jeho Smer-SD vo voľbách podporovali jej protikandidáta, podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Toho odporučil aj český prezident Miloš Zeman. Podľa Čaputovej to neovplyvní jej vzťah so Zemanom, ktorého rešpektuje ako legitímne zvoleného prezidenta v Česku. Uviedla ale tiež, že si nevie predstaviť, že by podobne podporila niektorého z prezidentských kandidátov v susednej krajine. "Záležalo by na charaktere zásahu alebo vyjadrenia. Je to vnútroštátna vec inej krajiny," uviedla.

Čaputová zopakovala, že jej prvá zahraničná cesta povedie do Česka, kam jazdila pravidelne aj na dovolenku. Prezradila, že medzi jej obľúbené miesta patrí splav na Vltave v Českom Krumlove. Prezidentského úradu sa Čaputová ujme 15. júna, do tej doby ju čaká výber poradcov aj neformálne stretnutia s predstaviteľmi verejnej moci. V diplomacii chce nadviazať na zahraničnú politiku doterajšieho prezidenta Andreja Kisku, ktorý ju v kampani podporil.