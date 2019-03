Českí politici reagujú na výsledky slovenských prezidentských volieb: Tvrdé slová Okamuru!

Kupka aj Okamura dúfajú, že zvolenie Čaputovej nebude mať vplyv na V4.

Podpredseda ODS Martin Kupka aj predseda SPD Tomio Okamura dúfajú, že zvolenie Zuzany Čaputovej za prezidentku Slovenska nebude mať zásadný vplyv na fungovanie Vyšehradskej štvorky (V4). Povedali to v nedeľu v relácii Partie v televízii Prima.

Prvý podpredseda ČSSD Roman Onderka dúfa, že Čaputová bude viac komunikovať s predsedom najsilnejšej slovenskej vládnej strany Smer-sociálna demokracia Robertom Ficom."Pevne dúfam, že to zásadnú zmenu znamenať nebude. V4 môže plniť dôležitú úlohu pre to, aby sme dokázali v Európskej únii hlasnejšie hovoriť, ako si predstavujeme budúcu Európu. Tých nástrojov a ďalších spojenectiev nemáme priehrštie," povedal Kupka.

Podľa Okamuru Čaputová podporuje likvidáciu tradičnej rodiny, európskych kresťanských hodnôt a suverénnych národných štátov v Európe. Nastávajúca prezidentka je podľa neho probruselský politik, zástanca veľkého európskeho superštátu. "Ako SPD si môžeme len priať, a dúfam, že to tak bude, aby sa kvôli postojom nastávajúcej pani prezidentky nenarušila úzka spolupráca v rámci V4, pretože tá je známa svojím kritickým pohľadom k určitým nariadeniam alebo príkazom Bruselu. Týka sa to aj napríklad migrácie," poznamenal Okamura.

Podľa Kupku je pozitívnym signálom, že Čaputová je proeurópskym a prozápadným politikom. "V nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, ako veľmi bude schopná naplniť očakávania Slovákov," poznamenal. Slováci podľa neho v druhom kole vyberali medzi programovo podobnými kandidátmi. Rozhodovalo aj to, že protikandidát, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, bol podporovaný stranou Smer. Podľa Kupku je to jasná správa pre vládnu reprezentáciu, že parlamentné voľby v roku 2020 by pre ňu mohli byť komplikované.

Pre Onderka bolo prekvapivé, že volebná účasť v druhom kole predstavovala iba 41,79 percenta. Štatutárny podpredseda ČSSD dúfa, že Čaputová bude viac spolupracovať s Ficom na riešení slovenských problémov. Doteraz bol podľa neho na Slovensku vidieť neustály spor medzi úradujúcim prezidentom Andrejom Kiskom a predsedom Smeru. Vzťah Slovenska a Česka je zásadné, myslí si Onderka, vo vzťahu k V4, Európskej únii aj k histórii oboch krajín.

Dnes ráno na Twitteri prezidentov hovorca Jiří Ovčáček okrem blahoželania Čaputové uviedol: "Veríme, že česko-slovenské vzťahy a spolupráca Vyšehradskej štvorky zostanú nadštandardné. Tešíme sa na stretnutie v Českej republike!"

Až Čaputová ČR navštívi, rád by sa s ňou aj na pražskom magistráte stretol primátor Zdeněk Hríb (Piráti). "Gratulujem Zuzane Čaputovej k víťazstvu v prezidentských voľbách na Slovensku. Pani prezidentka už potvrdila, že sa na prvú zahraničnú cestu vydá do Českej republiky, rád ju privítam aj u nás v Prahe na Magistráte," uviedol na twitteri.

Právnička a protikorupčná aktivistka Čaputová bude prvou ženou na čele slovenského štátu. V sobotňajšom druhom kole prezidentských volieb na Slovenskú získala 58,4 percenta hlasov.