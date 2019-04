Šialený príbeh so šťastným koncom: Babička porodila svoju vlastnú vnučku

Žena si porodila vlastnú vnučku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

61-ročná Cecile Eledge porodila svojmu synovi Matthewovi a jeho manželovi Elliotovi bábätko. Celý netradičný okamih bol zachytený na dojímavých fotkách. Radostnú chvíľu prežívali muži s Cecile priamo na pôrodnej sále a neubránili sa slzám šťastia.

Pár mesiacov predtým najskôr žartovali na tému, že by mužom babička porodila potomka. Keď však povedala, že by to spravila s radosťou, začali nad tým reálne uvažovať. Napokon sa zdravé bábätko Uma narodilo 25. marca a celá rodina je nesmierne šťastná.

Maria (70) tvrdí, že čaká už svoje ôsme dieťa: Ukázala nezvratné dôkazy

Všetko prebiehalo bez komplikácií a 61-ročná žena dokonca porodila prirodzene a nie cisárskym rezom. Cecile mala menopauzu už pred desiatimi rokmi, avšak lekár jej začal dávať medikamenty, ktoré ju pripravili na materstvo. Elliotova sestra ponúkla svoje vajíčka a oplodnili ich spermiami od Matthewa.

Ako informuje zahraničný portál Mirror, Cecile sa na bábätko nikdy nepozerala ako na dcéru, ale iba ako na vnučku. "Po celom tehotenstve a pôrode bola tak vyčerpaná, že ju do opatery s radosťou odovzdala." Ľudia nad ich príbehom však nechápavo krútia hlavou.