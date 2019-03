V puberte zistila, že nikdy nebude mať deti: Neskutočné, kto jej nakoniec porodil dcérku

55-ročná Emma Miles z Walesu ponúkla svojej dcére niečo úžasné.

31-ročná Tracey Smith sa obávala, že nikdy nebude mať vlastné dieťa, pretože sa narodila bez maternice. Jej matka Emma však pre ňu urobila úžasnú vec a dieťatko jej vynosila. Porodila dievčatko menom Evie. "Som taká vďačná mojej mamičke, že nám dala takýto úžasný dar," cituje šťastnú Tracey Mirror.

Tracey vo veku 15 rokov, keď stále nemala menštruáciu, zistili, že jej chýbajú reprodukčné orgány. V 16-ich jej diagnostikovali MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome), stav, ktorý spôsobuje, že maternica nie je dostatočne vyvinutá alebo chýba, hoci vonkajšie orgány sú normálne. Lekári jej povedali, aby sa zmierila s tým, že nikdy nebude mať vlastné dieťa.

O 15 rokov neskôr Tracey a jej manžel Adam (40) uvažovali nad liečbou neplodnosti. "Keď mi diagnostikovali chorobu, celý svet sa mi prevrátil hore nohami. Zlomilo mi to srdce, že nebudem mať vlastné dieťa, pretože som vždy chcela byť matka. Moja mama povedala, že urobí všetko, čo bude môcť, aby mi pomohla. Vedela som, že to znamená, že raz moje dieťa vynosí."

Tracey a Adam uvažovali aj o adopcii, ale predstavovalo to pre nich veľké riziko. Vtedy si spomenula na sľub, ktorý jej dala mama. Preto sa jej so všetkou vážnosťou opýtala, či to urobí. A ona súhlasila. "Čakala, že sa jej to opýtam." Traceyin otec Robert Miles (61) ich tiež podporil. Následne Emma podstúpila hormonálnu liečbu, aby pripravila svoje telo na tehotenstvo.

Lekári odobrali Tracey vajíčko a v laboratóriu ho oplodnili Adamovými spermiami. Následne ho umiestnili do maternice Emmy. Vyšlo to hneď na prvý raz a Evie Siân Emma Smith sa narodila 16. januára 2019 cisárskym rezom. Tracey, ktorá teraz žije v Coventry, povedala: "Mohli sme byť pri mame, keď rodila. Bol to neuveriteľne emocionálny okamih."