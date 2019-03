Kanadský brankár z tímu Minnesoty Wild Devan Dubnyk (32) predviedol v nočnom zápase NHL parádny zákrok.

V zápase proti Las Vegas Knights mu pred bránkou nešikovne vypadol puk, čo chcel využíť krídelník Vegas Mark Stone (26). Rýchly Kanaďan sa pokúsil obkorčulovať bránku a skórovať do odkrytého priestoru.