Námestníka prokurátora zložil obvinený podnikateľ: Kočnerovi vyšla poprava Šufliarskeho

Má po kariére?! Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky (46) končí. Úspešnému prokurátorovi zlomila krk komunikácia s Mariánom Kočnerom obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice.

Šufliarsky si s Kočnerom vymenil 418 správ, rozoberali v nich Šufliarskeho mediálnu žalobu či islamské právo šaría. Väčším problémom než samotný obsah esemesiek zrejme bolo, že Šufliarsky od začiatku o svojich kontaktoch s Kočnerom zavádzal. „Resumé je také, že pán Šufliarsky sa po našom rozhovore k 1. 4. 2019 vzdá funkcie prvého námestníka generálneho prokurátora,“ týmito slovami šéf prokuratúry Jaromír Čižnár ukončil 321 dní dlhé pôsobenie Petra Šufliarskeho v pozícii druhého najdôležitejšieho muža prokuratúry.

Šufliarsky pôsobil na Generálnej prokuratúre vo vedúcej funkcii aj predtým - na pozícii námestníka pre trestný úsek. „Teraz rozhodnem o jeho zaradení a komunikáciu s Mariánom K. predložím etickej komisii, ktorá nech zaujme stanovisko, či došlo len k porušeniu etického kódexu, alebo k disciplinárnemu previneniu,“ dodal Čižnár.

Šufliarsky bol ako prokurátor pri odsúdení Mikuláša Černáka. Za čias Dobroslava Trnku (55) sa stal šéfom odboru osobitného určenia, ktorý riešil najzávažnejšie mafiánske kauzy, ako boli kyselinári či bytová mafia. Práve „vďaka“ bývalému šéfovi Trnkovi sa Šufliarsky spoznal s Kočnerom.

Čo mal s Kočnerom

„Marián K. sa predstavil sám a povedal, že je Stredoslovák. Všetkým prítomným povedal, že si môžeme tykať,“ takto Šufliarsky vysvetľoval, ako si na Trnkovej oslave 45. narodenín potykal s osobou z mafiánskych zoznamov. Šufliarsky tvrdil, že odvtedy sa s Kočnerom stretol iba dvakrát – v prítomnosti Trnku, v jeho kancelárii a na jeho zavolanie. Druhý muž prokuratúry neskôr priznal, že ho Kočner kontaktoval a snažil sa ho vylákať na stretnutie.

„Ten kontakt smeroval k tomu, aby som sa s ním osobne stretol. Ani v jednom prípade som sa s touto osobou nestretol,“ povedal Šufliarsky. Snahu dostať ho na stretnutie dosvedčujú aj esemesky uniknuté z vyšetrovacieho spisu Kuciakovej vraždy. Prokurátor však už zabudol spomenúť ďalšiu vec, ktorá vyplynula z jeho konverzácie s Kočnerom, a to, že okrem priznaných stretnutí spolu niekedy, pravdepodobne v roku 2010, sedeli dve hodiny v aute.

„Pamätáš na náš dlhý rozhovor (cca 2 hod.) v aute?“ pýtal sa ho Kočner v správe. Šufliarsky si nepamätal, sám na to kontroverznému podnikateľovi v roku 2017 odpísal, že si nespomína, pretože sa to stalo pred siedmimi rokmi.

Marián, ty vieš všetko

Šufliarsky napokon priznal, že si s Kočnerom vymenil 418 správ. Spravil však až po tom, ako mu šéf OĽaNO Igor Matovič pohrozil, že ak ich nezverejní, tak to urobí zaňho. Komunikácia medzi prokurátorom a podnikateľom podozrivým z viacerých trestných činov prebehla v prvej polovici roka 2017. Keď už komunikovali, tak väčšinou približne pol hodiny. Šufliarsky Kočnerovi odpisoval prakticky ihneď. „Keď Ťa bude zaujímať, osobne vysvetlím.

Je to na dlhšie...“ napísal mu Kočner, na čo Šufliarsky odpovedal: „Hm... Ty vies asi vsetko... haha.“ Kočner sa chytil a začal sa chvastať. „Skoro všetko. Napríklad neviem presne, či si zajtra dá premiér na raňajky k cereáliám kozí alebo ovčí jogurt,“ odpovedal. Šufliarsky na to iba stroho odvetil: „Tak to si na tom ozaj dobre...“ Podobných správ si vymenili mnoho, riešili spolu všetko od islamského práva cez Šufliarskeho žalobu na týždenník .týždeň až po zlé vzťahy poslanca Smeru Erika Tomáša s predsedom SNS Andrejom Dankom.

Odišiel sám

Šufliarsky i Čižnár tvrdia, že odstúpiť sa rozhodol prvý menovaný sám. „Ide o moje rozhodnutie, po zvážení všetkých skutočností a okolností. Spravil som chybu, za ktorú som sa opakovane ospravedlnil kolegom-prokurátorom, odbornej a laickej verejnosti. Pre moje rozhodnutie bola dôležitá aj ochrana mojej celej rodiny, najmä pred mediálnymi atakmi.

Chcem funkciu prokurátora vykonávať tak ako doteraz, zákonne, spravodlivo, profesionálne, s pokorou a v prospech ľudí,“ povedal Šufliarsky. Čižnár pritom zdôraznil, že to nemusí byť úplná stopka v Šufliarskeho kariére, keďže sa s Kočnerom nebavili o práci. Ostáva faktom, že Šufliarsky vo viacerých prípadoch konal proti Kočnerovi, za čo ho mal chcieť podnikateľ nechať zabiť.