Pred MS v hokeji strašia pri Steel aréne dve budovy: Urobia z barabizní Potemkinovu dedinu?

Stihnú to? Do začatia medzinárodného hokejového šampionátu, ktorý sa bude konať v Bratislave i v Košiciach, zostáva už len niekoľko týždňov. V metropole východu to však v blízkosti dejiska zápasov vyzerá ako na rušnom stavenisku.

Steel arénu obkolesuje výstavba nového bizniscentra, rekonštrukcia autobusových zastávok a zanedbaná budova bývalej sladovne. Modernizáciu zastávok uskutočňuje pre mesto spoločnosť Eurovia. „Zastávky budú odovzdané do používania do MS v hokeji, resp. v časovom predstihu do konca apríla,“ uviedla hovorkyňa firmy Simona Tančáková. Ako sa však vyriešia ďalšie stavby v okolí? Otvoriť galériu Steel Arena. 1.Business centrum, 2. Stará sladovňa. Zdroj: google earth 1. Business centrum Centrum s názvom Košice III. bude prístavbou a spojené už s jestvujúcim centrom oproti cez ulicu. Pôvodne mal byť multifunkčný objekt hotový do začiatku majstrovstiev, no pre problémy pri výstavbe sa stavba oddialila. Do športového podujatia ju už dokončiť nestihnú. Podľa vyjadrenia Milana Jankovského z CTR Group, a. s., ktorá centrum stavia, došlo po bezdôvodnom opustení stavby pôvodným generálnym zhotoviteľom osemmesačné oneskorenie oproti schválenému harmonogramu. „V súčasnosti prebiehajú práce na hrubej stavbe. Aktuálny harmonogram stavby počíta s kompletným dokončením a kolaudáciou do mája 2020,” informoval. Skelet stavby počas hokejových majstrovstiev nebude opláštený. „Hlavné dôvody na veľkoplošné zakrytie stavby počas majstrovstiev sveta, teda realizácia prašných prác, už pominuli, preto nič také nie je v pláne,“ dodal. 2. Stará sladovňa Otvoriť galériu Na mieste sladovne majú vyrásť apartmány a nebytové priestory. Zdroj: sk Budovu dnes vlastní bratislavská spoločnosť Logistics and Warehouse. Jej predstaviteľ Štefan Šalapa povedal, že celú stavbu počas majstrovstiev opláštia. „Realizácia bytov na mieste sladovne stále platí. V prvej fáze sa vybuduje 40 apartmánov a nebytové priestory,” dodal. Ďalším strašiakom v centre dejiska šampionátu bude objekt bývalej Starej sladovne.Jej predstaviteľ Štefan Šalapa povedal, že celú stavbu počas majstrovstiev opláštia. „Realizácia bytov na mieste sladovne stále platí. V prvej fáze sa vybuduje 40 apartmánov a nebytové priestory,” dodal.