Súrodenci považujú leva za svojho brata: Uvidíte, čo s ním robia, budete neveriacky krútiť hlavou

Vskutku neobyčajná rodina! V Pakistane žijú bratia Hamzah a Hassan spolu s levom, ktorého považujú za svojho pokrvného príbuzného. Kŕmia ho, čistia ho a dokonca sa s nimi vozí v aute. Pripomína im postavu z rozprávky Leví kráľ, a tak mu dali meno Simba.

Súrodenci vychovávajú leva od jeho dvoch týždňov. „Narodil sa na našej farme. Matka ho nemohla kŕmiť mliekom, preto som ho zobral k nám domov. Odvtedy ho vychovávame ako nášho brata. Teraz má 26 mesiacov. Nebojím sa ho, môžem mu pokojne strčiť ruku do úst,“ prezradil odvážny Hassan, ku ktorému je lev priateľský.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Iní ľudia si však v prítomnosti divého zvieraťa musia dávať pozor. „Ak je s niekým, koho pozná, je v pohode. No ak je nablízku niekto nový, chce sa s ním hrať. Tá osoba musí zostať v pokoji. Ak by kričala alebo utekala, mohol by ju pohrýzť,“ dodáva.

Denne zje 5 kíl mäsa

Výhodou je, že bratia vlastnia reštauráciu, a tak o jedlo pre leva nemajú núdzu. „Dávam mu najlepšie mäso. Denne zje päť kíl hovädzieho a občas mu dávam aj kozie mäso,“ hovorí druhý brat. Teraz premýšľajú nad tým, že by mu chceli nájsť samicu. „Ak mu nenájdeme partnerku niekde tu, tak ju dovezieme z Južnej Afriky,“ prezrádza plány do budúcnosti Hamzah. Bratia sa leva nechcú vzdať v žiadnom prípade. V budúcnosti by im mohol vyniesť peniaze. Miestni obyvatelia ho totiž berú ako atrakciu a chodia sa s ním fotiť.