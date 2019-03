Môže prepísať ligovú históriu: Šporar útočí na rekord

Gólový rekord z jednej sezóny v našej najvyššej futbalovej súťaži drží Róbert Semeník (46). V ročníku 1995/1996 ich nastrieľal až 29. Slovanista Andraž Šporar (24) má na konte momentálne 20 presných zásahov. V nadstavbovej časti sa mu tak ponúka jedinečná možnosť prepísať históriu.

„Prioritou pre nás je titul. Áno, registrujem aj ten rekord, ale nie je to pre mňa zase až také dôležité. Viem, že spoluhráči by boli určite radi, keby mi pomohli ho prekonať. Ja si z toho ťažkú hlavu nerobím. Ak sa to podarí, tak super. Ak nie, nič sa nedeje,“ priznal vždy optimisticky naladený Šporar.

