Pitva odhalila príčinu smrti Nekonečného († 52): Z toho, čo ho zabilo, si kedysi robil srandu

Českého šoumena Dana Nekonečného našiel v utorok bez známok života muž, ktorý mu prenajímal dom.

Jeho telo sa nachádzalo vo vani, mŕtvy mal byť v tom čase už tri dni. Teraz je už jasné, čo speváka zabilo. ,,Bol to infarkt,“ povedala denníku Blesk jeho expriateľka Zuzana Kardová. Pre Expres.cz priznala, že takého vysvetlenie spolu s Nekonečného sestrou Lenkou čakali. ,,My sme si to mysleli. Rozprávali sme sa o tom, že to bol buď silný epileptický záchvat alebo infarkt. Tak sme sa trafili,“ povedala Zuzana.

Jeho problémy so srdcom pre ňu neboli novinkou. ,,Robil si srandu, že má infarktové stavy. Hovoril to aj na vystúpeniach, keď sa zadýchaval. Bohužiaľ si ale myslím, že sa s tým neliečil. Žiadne lieky podľa mňa predpísané nemal, to bol ten problém,“ vysvetlila žena, ktorá so spevákom žila 19 rokov a aj potom ostali v pravidelnom kontakte.

Kardová tiež ozrejmila, že Nekonečný mával epileptické záchvaty. ,,Niekoľko jeho záchvatov som zažila. Bol silný epileptik. Keď sme boli spolu, tak lieky bral. Musela som mu to ale pripomínať. Keby som s ním zostala, ešte by žil,“ vyčíta si žena, ktorá sa so spevákom pred piatimi rokmi rozišla. Nešťastná Kardová dokonca priznala, že po smrti expartnera užíva antidepresíva.