Astrologička princeznej Diany prehovorila o bábätku Meghan a Harryho: Jej predpoveď hovorí za všetko

Ďalší prírastok do britskej kráľovskej rodiny s nadšením očakáva celý svet. Prvé dieťa princa Harryho (34) a jeho ženy, vojvodkyne Meghan (37), je v monarchii mesiac pred narodenín témou číslo jedna.

Najnovšie sa v médiách objavil rozhovor s astrologičkou Penny Thorton, ktorá svojho času pracovala aj pre ikonickú princeznú Dianu. "Nech už to bude chlapček alebo dievčatko, určite bude veľmi uvoľnené a nekonvenčné, čo sa týka zvykov v kráľovskej rodine. Za každých okolností bude samo sebou," povedala podľa portálu People. Astrologička pripomenula aj fakt, že dieťa bude zrejme odrazom svojich rodičov a ich nekonzervatívneho spôsobu života.

Dôležité je podľa odborníčky to, v akom znamení sa bábätko narodí a aké zoskupenie hviezd na oblohe vtedy bude. Termín pôrodu Meghan stanovili doktori na koniec apríla, vyzerá to teda, že dieťatko bude býk. "Býci sú veľmi stabilní, vytrvalí a zaujímajú sa o veci, ktoré vydržia dlhodobo." To však ešte podľa Penny nie je isté. Ak sa totiž bábätko na svet vypýta do 30. 4., bude to poriadne netradičný nositeľ znamenia býka. Príčinou je konjunkcia Slnka a planéty Urán, ktorá práve v tento deň končí. "Takéto deti sú veľmi bystré a radi experimentujú. Nezapadajú do žiadnych šablón a sú rebelmi".

Ak by sa však dieťatko prihlásilo o slovo skôr, ako lekári predpokladajú, bude baranom. Toto znamenie končí 21. apríla. Ak by sa tak stalo, princov potomok by bol "veľmi odvážny, dobrodružný a športovo založený". Thortonová povedala, že v takomto prípade by mal veľmi kladný vzťah k športu a bol by nezávislým extrovertom. Astrologička tiež predpovedá, že dieťa si bude najbližšie s brantrancom Louisom. "Budú spriaznené duše," uzavrela.