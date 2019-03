Toto tehotnú vojvodkyňu Meghan zabolí: Služobníctvo jej vymyslelo nelichotivú prezývku

Keď sa z americkej herečky Meghan Markle stala sobášom s princom britská vojvodkyňa, vyzeralo to ako rozprávkový príbeh.

No podľa informácií britských médií si manželka princa Harryho nerozumie so svojou švagrinou Kate, čo má kráľovskú rodinu rozdeľovať. Noviny tiež plnili početné správy o tom, že Meghan opúšťa jeden zamestnanec za druhým. Zdroj blízky kráľovskej rodine už predtým priniesol informáciu, že Američanka si od nich vyslúžila prezývku Duchess Difficult, v preklade Vojvodkyňa Náročná.

Teraz magazín Tatler odhalil, že Meghan mal personál vymyslieť ďalšiu prezývku. ,,Zamestnanci Kensingtonského paláca ju teraz volajú Me-Gain," informuje magazín o tom, ako nelichotivo upravili jej meno. Voľne by sa to totiž dalo preložiť ako ,,ja beriem“ alebo ,,ja chcem.“ Tehotná Meghan má personál paláca bombardovať požiadavkami, pričom s tým často začína už o piatej ráno.

,,S Meghan to vie byť ťažké. Má vysoké nároky, keďže je zvyknutá pracovať v prostredí Hollywoodu. Ale v kráľovských domácnostiach sú zvyknutí na iný stupeň rešpektu a napríklad Kate si vždy dávala pozor, ako sa správa k služobníctvu,“ cituje portál The Sun od zdroja z kráľovskej rodiny. Daily Mail zase pripomína, ako Meghan opustila osobná asistentka Melissa Toubati. ,,Bolo toho na ňu veľa. Meghan na ňu mala množstvo požiadaviek a skončilo to v slzách,“ povedal zdroj.