Mayovej utrpenie pokračuje: Britský parlament bude v piatok tretíkrát hlasovať o brexitovej dohode

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú v piatok hlasovať o dohode o odchode Británie z Európskej únie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

Zákonodarcovia však nebudú hlasovať o politickej deklarácii o budúcich vzťahoch medzi Londýnom a EÚ, ktorá je súčasťou dohody. Uskutočnenie rozpravy i hlasovanie potvrdil predseda Dolnej snemovne John Bercow.

Británia mala pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu". Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, Británia by z Únie odišla až 22. mája.

Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára a 12. marca. Premiérka v pondelok na úvod rozpravy vyhlásila, že väčšinu na jej schválenie stále nemá.