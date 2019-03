Reťazec v Južnej Kórei prestrelil: Kontroverzná reklama vyvolala pobúrenie ľudí

Nemecká reklama zobrazujúca Ázijčanku, ktorá sa vzruší pri ovoniavaní šatstva noseného belochmi, vyvolala pobúrenie v Južnej Kórei, kde ju veľa žien označuje za rasistickú a požaduje ospravedlnenie.

Predmetný reklamný spot spoločnosti Hornbach, reťazca supermarketov so stavebným a záhradným tovarom v Európe, sa začína scénou belochov pracujúcich v záhrade. Ich spotené oblečenie je následne vákuovo zabalené a odoslané do nešpecifikovanej ázijskej krajiny, kde si ho žena kupuje zo samoobslužného automatu v meste pripomínajúcom Tokio. Reklama sa končí záberom na ženu, ako vzdychá rozkošou, pričom sa objavuje slogan "So riecht das Frühjahr" (Takto vonia jar).

Za zákaz reklamy a verejné ospravedlnenie vznikla v Južnej Kórei internetová petícia. Rozhorčení používatelia sociálnych sietí obviňujú nemeckú firmu z vytvárania stereotypu o ázijských ženách.

Hornbach inkriminovanú reklamu zverejnil na videoportáli YouTube 15. marca. Nemecká firma reklamný spot bránila tvrdením, že nie je rasistický a má poukazovať na "znižujúcu sa kvalitu života v mestách". Tiež uviedla, že priemyselné mesto v reklame je fiktívne a nejde o nejaké konkrétne sídlo v Ázii.