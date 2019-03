Vlastimil si s Novým Časom trhol víkendový pobyt: Relax doprajem synovi

Získal krásnu výhru, plánuje ňou obdarovať blízkych! Vlastimil Rybár (56) zo Stupavy sa z výhry naposledy tešil pred 30 rokmi.

Šťastie sa však naňho usmialo po dlhom čase aj tentoraz a vďaka súťaži Nového Času Vyhrajte Vianoce na jar! - Trhacia mánia získal víkendový pobyt v Hoteli Seasons*** v AquaCity Poprad v hodnote 380 €.

Vlastimil (56) so smiechom priznáva, že v minulosti už raz vyhral. „Pred 30 rokmi v tombole na plese štangľu uheráka,“ spomína. Výhra v súťaži Nového Času ho mimoriadne potešila. Paradoxne si ju však podľa svojich slov neplánuje nechať pre seba. „Asi pošlem na víkendový pobyt syna s frajerkou, myslím, že pôjdu s dvomi deťmi od susedov, ktoré im občas cez víkend strážia,“ dodáva spokojne.

Pobyt zahŕňa ubytovanie pre 2 dospelé osoby a 2 deti na 2 noci v apartmáne de luxe, raňajky a večere vo forme bufetových stolov, chýbať nesmie ani bezplatný vstup do Wellness centra Fire & Water Wellness & Spa, kde je k dispozícii 8 sáun a inhalácií, privátny bazén, zátoka lásky či relaxačné miestnosti. Samozrejmosťou je aj bezplatný vstup do akvaparku vrátane vonkajších termálnych bazénov či bazéna Blue Sapphire s Laser show a mnoho ďalšieho. Hrajte aj vy 7 dní v týždni o ceny v hodnote 33 333 €. Nalepená súťažná samolepka bude na titulnej strane denníka Nový Čas každý deň až do 13. apríla.

