Herečka Pocisková priznala obavy o vzťah: Jej spolužitie s Tůmom sa po narodení detí zmenilo

Zlatá stredná cesta? Herečka Nela Pocisková (28) sa behom troch rokov stala matkou dvoch detí, ktoré porodila partnerovi Filipovi Tůmovi (41). Pre Nový Čas Nedeľa však mladá umelkyňa priznala, že skĺbiť partnerský a rodičovský život nie je vždy med lízať a často má obavy o ich budúce fungovanie.

Pocisková a Tůma sú spolu dlhé roky a na začiatku vzťahu len málokto veril, že dvojica spolu vydrží. Oni však všetkým vytreli zrak, keď aj napriek všetkému ich láska zvíťazila a dnes majú spolu dve deti - syna Hektora (2,5) a dcérku Lianu (11 mes.). Ich ratolesti im, samozrejme, robia veľkú radosť, no rovnako ako mnoho iných párov, aj prominentná dvojica sa bije s problémami a neistotou.

„Keď sa narodia deti, začína byť partnerský vzťah podľa mňa úplne o niečom inom. My obaja to tak nejako spoločne cítime, že teraz sú podstatné naše deti, ktorým sa snažíme obaja venovať na maximum,“ povedala Pocisková s tým, že so svojimi pokladmi je neustále a často sama.

„Je pravda, že momentálne je také obdobie, že sa skoro ani nevidíme, ale vravíme si, že aj to prejde. Snažíme sa nájsť správny balans, aby sa to neskončilo tak, že budeme žiť len vedľa seba a nie spolu,“ prezradila svoje obavy mladá mamička. Navyše dodala, že s Filipom si spoločné rande v kine nedopriali už dlhé tri roky.