Muža od samovraždy zachránil tajomný telefonát: Čo sa stalo, si doteraz nevie vysvetliť

Vraví sa, že každý z nás má nad sebou ruku strážneho anjela. Kto si však môže povedať, že ho jeho strážny anjel skutočne zachránil?

James Wheeler (32), ktorý pochádza z anglického Essexu, trpel už v mladosti stavmi úzkosti. "Nikdy som nebol príliš komunikatívny, ťažko sa mi nadväzovali kontakty, väčšinu času som ako chalan trávil pri počítačových hrách," povedal v úvode svojej spovede. Opísal, ako sa v noci budil, aby mohol hrať svoje obľúbené hry, ktoré boli jeho únikom pred realitou, v ktorej sa necítil komfortne. Podľa portálu Mirror však ani netušil, že jeho správanie má v sebe príznaky vážnej poruchy. "Rozhodol som sa, že pôjdem na námornícku školu a stanem sa technikom pri armádnom letectve."

To si však po chvíli rozmyslel a zamestnal sa pri pobrežnej stráži. "Prvé dve výplaty som minul na dovolenku na Tenerife s kamarátmi." Tá sa však nevyvíjala podľa jeho predstáv. "Celý čas som sa cítil odstrčený a v posledný večer som sa prudko pohádal s kamarátom." Rozhodol sa, že pôjde prejsť aby "vychladol". Hladina alkoholu v krvi a neprítomnosť jeho zvyčajného úniku pred problémami - počítačových hier - ho dohnala až na pláž. "Nemyslel som v tej chvíli na nič, chcel som len kráčať dopredu, do vody, do tej absolútnej tmy. Keď som bol po krk vo vode zazvonil mi telefón, ktorý som mal vo vrecku. Inštinktívne som sa rozbehol preč z vody aby som ho zachránil," ako však dodal, slaná voda prenikla ku všetkým kontaktom v telefóne a on sa tak do dnešného dňa nedozvedel, kto mu telefonátom vlastne zachránil život.

Dnes už vie ako je na tom. "Raz som mal kolegu, ktorý sa venoval psychickým problémom a povedal, že môžem mať strach z ľudí." Najprv tento fakt dlho odmietal no keď sa rozhodol, že ho prijme a začal s liečbou jeho život sa zmenil. "Naučil som sa s tým žiť a ovládať to. Cítim sa lepšie ako predtým." Zmenil prácu, začal športovať, robiť duchovné cvičenia a jeho dlhoročná láska Rachel mu porodila syna. Teraz sa svojím príbehom snaží inšpirovať ľudí, ktorí majú podobné problémy ako on. Vystupuje na charitatívnych akciách, prednáškach alebo odovzdáva rady ľuďom, ktorí ho o to poprosia. "Sledujte svojich známych, často môžu byť chorí aj keď o tom netušia", uzavrel.