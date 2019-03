Exminister Kaliňák sa vracia k svojej staronovej profesii: Čo ho bude živiť?

Bývalý viacnásobný minister vnútra Robert Kaliňák (47) sa vracia k staronovej kariére.

Po tom ako skončil nielen vo vláde, ale vzdal sa aj poslaneckej stoličky, rozbieha advokátsku prax. Už ho možno nájsť aj v zozname advokátov. Akým prípadom sa chystá venovať a odkedy rozbehne zastupovanie na súdoch naplno?

Exminister vnútra Robert Kaliňák opustil vládu v marci minulého roka po tlaku ulice, ktorý vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice. Už vtedy hovoril o návrate do advokácie. To sa už stáva realitou. „Požiadal som už o zápis do advokátskej komory, komora mi vyhovela. Začínam v starých koľajach, je to vec, ktorá ma vždy už od mladosti lákala, takže sa vraciam ku koreňom,“ vysvetlil Kaliňák. Ako doplnil, všetko sa ešte len rozbieha a naplno by mal fungovať od leta.

„Advokát musí robiť celé právo, takže uvidíme podľa požiadaviek klientely. Určite chcem aj v niektorých prípadoch chrániť Smer, takže určite si prevezmem aj niektoré zastupovania a potom uvidíme,“ vysvetlil, čomu sa chce venovať. Bude brať aj bežných klientov? „Je to vždy o dôvere, advokátska činnosť je naozaj dôverný vzťah medzi klientom a advokátom a v zásade predpisy hovoria jasnou rečou - advokát si nemôže nejako vyberať, pokiaľ nemá nejakú kapacitnú núdzu, že by sa nemohol prípadu úplne venovať,“ povedal Kaliňák. Ako vysvetlil, rozdiel medzi advokáciou a politikou je v tom, že advokát zastupuje záujmy klienta vo výrazne zúženej miere, politik to robí masovo a globálne, ale inak je to podobné.