Šefčovič sa vyhranil proti Ficovi: Prečo som nevpustil smerákov!

Na oslavách MDŽ mu neprekážajú, ale do volebného štábu ich nepustil. Maroš Šefčovič (52) nechcel mať pri sebe počas vyhlásenia volebných výsledkov prvého kola žiadnych poslancov najsilnejšej vládnej strany.

Vyhlásil to poslanec Miroslav Číž (65). Samotný Šefčovič však popiera, že by niečo také povedal. Poslanec Smeru Miroslav Číž chcel ísť počas volebnej noci pozdraviť Maroša Šefčoviča, ten mu vraj odkázal, že si ho tam neželá. „Ja som sa v sobotu aj pýtal, chcel som ho prísť podporiť do jeho štábu, no odkázal, že s politikmi Smeru tam nechce byť. Členovia Smeru sa síce stretli, ale to bolo všetko,“ povedal Číž pre denník SME.

Šefčovič to odmieta: „Od začiatku podčiarkujem, že som nezávislým kandidátom a svoju nezávislosť si cením. K volebnej noci som preto pristúpil tak, ako som aj začal celú svoju kampaň. Nepozýval som žiadneho vrcholového politika a keďže som nikoho nepozýval, tak som nemohol ani nikomu nič odkazovať. Pokiaľ ide o oslavy MDŽ, navštevujem ich už niekoľko rokov a rád sa zúčastním aj na oslavách v réžii inej politickej strany." Strana Smer na jeho slová nereagovala. Podľa politológa tento krok nebol nijak zásadný. ,,On komunikuje rovnaké postoje ako strana Smer a je jedno či tam u neho Číž bol alebo nebol," myslí si Grigorij Mesežnikov.