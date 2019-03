Slovákov preverí v kvalifikácii ME 2020 Wales: Vyhráme vonku po dvoch rokoch?

Prichádza šanca na revanš! Slovenskí futbalisti po triumfe nad Maďarskom (2:0) nastúpia dnes v Cardiffe v druhom súboji kvalifikácie ME 2020 proti nevyspytateľnému Walesu.

Semifinalistovi posledného európskeho šampionátu majú čo vracať. Vo francúzskom Bordeaux mu podľahli v úvodnom zápase skupiny 1:2 a Draci víťazstvom položili základ nečakaného postupu. Z dnešného kádra trénera Pavla Hapala nastúpilo vtedy proti ostrovanom až deväť hráčov.

Pre Wales to bude dnes na 30-tisícovom mestskom štadióne premiérový duel v európskej kvalifikácii. Mužstvo sa pripravovalo na Slovákov v Carringtonskej základni Manchestru United, ktorú dokonale pozná tréner súpera Ryan Giggs. Bývalý dlhoročný hráč Červených diablov nechal v stredajšej generálke proti Trinidadu a Tobagu (1:0) oddychovať najväčšie hviezdy Garetha Balea i Aarona Ramseyho. Fanúšikovia prijali s nevôľou najmä absenciu krídelníka Realu Madrid, o ktorého sa vážne zaujíma Bayern Mníchov.

Po dlhom čase a problémoch s členkom odohral Bale minulý víkend celý zápas proti Celte Vigo so Stanislavom Lobotkom. Trenčiansky odchovanec sa na ďalšiu konfrontáciu s ním teší. „Po fyzickej i kvalitatívnej stránke to bude ešte ťažší zápas ako v Trnave proti Maďarsku. Wales má výborných hráčov práve na čele s Baleom a Ramseym. Je to nepríjemný a tvrdý súper.“

Problémy pred zápasom so Slovákmi: Giggsovi bude chýbať veľká opora

Slováci by radi nadviazali na úspešný štart do kvalifikácie. Ostrovný futbalový štýl im však nesedí. Naposledy sa o tom dvakrát presvedčili v závere kvalifikácie MS 2018. Najskôr prehrali v Londýne s Anglickom a potom v Glasgowe so Škótskom. To ich stálo postup na MS do Ruska. Navyše, sú to takmer dva roky, čo slovenská reprezentácia s výnimkou Kráľovského pohára v Bangkoku nevyhrala na súperovom ihrisku. Naposledy sa hamšíkovci tešili vonku 10. júna 2017 vo Vilniuse, kde zdolali Litvu 2:1.

„V Cardiffe nás nečaká nič iné ako nepríjemný súper. Mali sme s ním do činenia už na európskom šampionáte...,“ poznamenal tréner Hapal. Žolíkom nášho tímu by mohol byť Pavol Šafranko. Hráva pravidelne v škótskom Dundee United, kde v tejto sezóne nasúkal už 11 gólov. „Rád by som bol pri tom. Wales nie je iba o Baleovi. Má lepšie mužstvo než Maďari.“

Čierna séria Slovákov bez výhry vonku

4. 9. 2017 – Londýn: Anglicko – SR 2:1 kvalifikácia MS

5. 10. 2017 – Glasgow: Škótsko – SR 1:0 kvalifikácia MS

10. 11. 2017 – Ľvov: Ukrajina – SR 2:1 príprava

4. 6. 2018 – Ženeva: Maroko – SR 2:1 príprava

9. 9. 2018 – Ľvov: Ukrajina – SR 1:0 Liga národov

16. 10. 2018 – Štokholm: Švédsko – SR 1:1 príprava

19. 11. 2018 – Praha: Česko – SR 1:0 Liga národov