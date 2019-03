Unikli detaily o obvinení Kočnera: Kuciak († 27) mal pôvodne zmiznúť

Uznesenie o vznesení obvinenia pre objednávku vraždy podnikateľovi Marianovi Kočnerovi potvrdilo, že novinár Ján Kuciak mal byť pôvodne unesený.

Napísal to v piatok Denník N. "Zadanie od Mariana Kočnera bolo, aby Kuciak zmizol a tak ho zavraždili. Jeho telo sa nemalo nikdy nájsť," informoval denník. Z uznesenia takisto vyplýva, že ako prvý mal byť ešte v roku 2017 zavraždený prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Maroš Žilinka. "Tento prokurátor dozoruje kauzu Technopol, kde Marianovi Kočnerovi hrozí trestné stíhanie," vysvetlil Denník N s tým, že Zoltánovi Andruskóovi, ktorý je tiež obvinený v prípade Kuciak, sa do vraždy Žilinku veľmi nechcelo. "Už dlhší čas preto dlhoval Alene Zsuzsovej 20-tisíc eur ako zálohu, ktorú za túto vraždu už prebral. Alena Zsuzsová sa naňho hnevala a hrozila mu, že ho Kočnerovi ľudia zabijú. Navrhla mu teda, nech urobia ´aspoň´ Kuciaka," napísal denník s tým, že. Zoltán Amdruskó to zadal partii, o ktorej vedel, že už v Kollárove vraždila, konkrétne Tomášovi Szabóvi a Miroslavovi Marčekovi.



Z uznesenia tiež podľa denníka vyplýva, že Marian Kočner platil 6 400 eur mesačne skupine Petra Tótha, ktorá sledovala novinárov. "Sledovanie vykonával Miroslav K. a ešte dvaja ľudia, ktorých policajti nemenujú. Presné výdavky zistili vďaka Miroslavovi K., ktorý ich mal v excelovskej tabuľke," napísal denník s tým, že ten bol presvedčený, že sledovanie vykonáva pre SIS. Uznesenie tiež podľa denníka potvrdzuje to, čo písali médiá, konkrétne že Kuciaka pred vraždou lustrovali dvaja policajti. "Vyrobili o ňom takzvaný ´vzťahový diagram´, ktorý im zadal šéf finančného spravodajstva Pavol Vorobjov," uvádza denník s tým, že ten diagram podľa svojej výpovede odovzdal vtedajšiemu prezidentovi policajného zboru Tiborovi Gašparovi. Podľa uznesenia z výpovede utajeného svedka č. 1 vyplýva, že o poskytovanie informácií zo systémov ministerstva vnútra sa staral kamarát Mariana Kočnera Norbert Bödör, ktorý bol v rodinnom vzťahu s vtedajším policajným prezidentom Gašparom. Denník dodal, že Marian Kočner podal voči svojmu obvineniu sťažnosť.