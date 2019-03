Španielom takmer padla sánka: Piqué sa rozhodol reprezentovať inú krajinu

Futbalista španielskeho FC Barcelona Gerard Piqué síce po MS 2018 v Rusku ukončil reprezentačnú kariéru, no národný dres si na seba čoskoro oblečie znovu.

Nebude to však dres Španielska. Skúsený 32-ročný obranca nastúpi 25. marca za Katalánsko v prípravnom zápase proti Venezuele. Hoci Katalánsko nie je samostatný štát a ani člen Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) či Európskej futbalovej únie (UEFA), môže odohrať prípravné stretnutia, do ktorých sa chce zapojiť aj rodák z Barcelony Piqué. Tento krok zaskočil verejnosť a prekvapenie netajil ani jeho klubový spoluhráč Jordi Alba, ktorý je tiež rodeným Kataláncom, ale stále reprezentuje Španielsko. Hrdina Rusnák: Najskôr ho trafilo pivo, potom trafil loptu do siete "Som si istý, že Gerard má svoje dôvody na tento krok. Nerozprával som sa s ním o tom podrobne. Iba viem, že kariéru za Španielsko ukončil a teraz chce reprezentovať Katalánsko. Hrá iba jeden zápas za rok a chce to využiť," povedal Alba na adresu Piquého, ktorý sa viackrát verejne vyslovil za samostatnosť Katalánska. Citoval ho web denníka Marca.

Do zápasu, ktorý sa odohrá v Girone na Estadi Montilivi, zasiahnu viaceré veľké hviezdy. Katalánsky dres si okrem Piquého na seba oblečie aj majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión (2008, 2012) Xavi Hernández. Na stretnutie sú podľa webu football-espana.net nominovaní aj hráči ako Marc Bartra, Aleix Vidal či Bojan Krkič.