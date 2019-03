Hrdina Rusnák: Najskôr ho trafilo pivo, potom trafil loptu do siete

Prišiel až z ďalekého zámoria a stal sa jednou z ústredných postáv štvrtkového futbalového večera v Trnave.

Záložník amerického tímu Real Salt Lake Albert Rusnák si pre seba ukradol status jednej z hviezd úvodného kvalifikačného stretnutia E-skupiny o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy medzi Slovenskom a Maďarskom (2:0). Na víťazstve tímu spod Tatier sa podieľal gólom aj asistenciou a Slováci sa tak mohli tešiť z trojbodového zápisu. "Pocity sú super, pretože sme zvíťazili, a to je najdôležitejšie. Teší ma to o to viac, že som dal gól, svoj prvý kvalifikačný," povedal po stretnutí v mixzóne Rusnák, ktorý v 18. reprezentačnom zápase zaznamenal piaty presný zásah.

Dvadsaťštyriročný stredopoliar sa skvelým spôsobom niekoľkokrát predviedol už v prvom polčase. V 42. min po fantastickom prieniku a prihrávke na Ondreja Dudu otvorili Slováci skóre zápasu.doplnil Rusnák. Radosť slovenských hráčov priamo pod maďarským kotlom nebola po vôli niekoľkým priaznivcom hostí.priznal s úsmevom Rusnák.Odchovanec košického futbalu, ktorý futbalový talent rozvíjal aj v anglickom Manchestri City, podčiarkol vydarený večer v 85. min. A opäť zafungovala "východniarska" spolupráca s Dudom."Dostal som dobrú loptu za obranu od Ondreja a videl som, že ma dvaja obrancovia križovali. Bol som v uhle, tak som si dal loptu na ľavú nohu a mieril som obrancovi pomedzi nohy," vysvetlil gólovú situáciu rodák z českého Vyškova.Aj keď domáci nastúpili do štvrtkového merania síl bez klasického hrotového útočníka v zostave, táto taktika priniesla podľa Rusnáka viaceré pozitívne elementy:Ondro si vedel nájsť priestor a napriek tomu, že nie je 'hrot', dáva góly v nemeckej bundeslige za Herthu Berlín, jeden dal aj v tomto dueli, čiže splnil do bodky to, čo sa očakávalo."Dobrú prácu však podľa Rusnáka odviedol celý tím. "Nedostali sme gól, dali sme dva, takže sme splnili prakticky všetko, čo sme od nás tréner chcel. Ťahali sme za jeden koniec povrazu a nikto nebol na vedľajšej koľaji," skonštatoval záložník SR, ktorý už teraz myslí na nedeľný zápas v Cardiffe proti Walesu.Očakávam dobrú atmosféru od waleských fanúšikov a veľmi sa teším na tento zápas," uzavrel Rusnák.