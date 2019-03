Slovenskí futbalisti vkročili do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2020 úspešne. V prvom zápase zdolali Maďarsko 2:0 a pripísali si tak prvé tri body do tabuľky skupiny E. Za náš tím skórovali Ondrej Duda a Albert Rusnák.

hlasy po zápase (zdroj: RTVS):

Pavel Hapal, tréner SR: "Bol to veľmi odpracovaný výkon. Tento výsledok sa vôbec nerodil jednoducho, ťažko sme sa dostávali do brejkových príležitostí. To, čo sme mali, sme nepremenili, nakoniec sa nám podarilo dať vytúžený gól do polčasu."

"Musím povedať, že som sa necítil optimálne, pretože na hrote to nie je moja pozícia. Robil som, čo som mohol, aj keď som loptu nemal na kopačkách tak často, ako keď hrám v klube trocha nižšie. Som rád, že som dal gól a že som pomohol mužstvu."