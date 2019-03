Nádherná česká youtuberka na fotke po hrozivom popálení: Pohľad na ruku dokazuje, aké je to vážne

Z výletu s priateľom sa stala nočná mora. Keď sa v septembri 2018 vybrala známa česká youtuberka Týnuš Třešničková do Istanbulu, vo sne by jej nenapadlo, že sa odtiaľ ani po polroku nevráti.

S priateľom si totiž šli pozrieť kulinársku šou vo vychýrenej reštaurácii, tú však predvádzajúci nezvládli a pár z Česka zasiahli plamene. Priateľ internetovej hviezdy utrpel menšie zranenia a už je dávno doma. Krásna Týnuš mala popáleniny na 35 % tela - najviac na tvári, oblasti krku, hornej časti tela a rukách. Šlo pritom o popáleniny druhého stupňa s hlbokým zásahom do štruktúry kože.

V stredu Týnuš zverejnila fotky so ženami, ktoré sú jej už polroka na ceste k uzdraveniu oporou. ,,Po pravej ruke je moja fyzioterapeutka Irem, ktorá so mnou trávi takmer každý deň niekoľko hodín. To vďaka nej som mobilná a môžem sa takmer bez problémov hýbať. Bola tu pre mňa v čase, keď som poriadne neohla niektoré prsty alebo v žiadnom prípade nezdvihla ruky nad hlavu," napísala z Istanbulu youtuberka.

To už teraz Týnuš dokáže, čoho dôkazom ďalšia fotka. ,,Pôvodne som si ju chcela nechať pre seba, ale čo, takto proste teraz vyzerajú moje ruky," nebála sa zverejniť záber plameňmi poznačených končatín. ,,Som v starostlivosti skvelých doktorov, s ktorými pracujeme na zahojení všetkých rán, aby som sa v čo najlepšom stave mohla vrátiť domov," dodala Týnuš s tým, že je náročné byť tak dlho ďaleko od blízkych.