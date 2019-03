Prvé fotky speváka Weitera po boji o život kvôli zápalu srdca: Takto ho ničí choroba!

Podpísal reverz? Od minulého týždňa bol spevák Otto Weiter (63) hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v jednej z bratislavských nemocníc. Známy umelec mal totiž obrovské problémy s dýchaním a v nemocnici dokonca bojoval o život.

Za jeho zdravotnými ťažkosťami stála prechodená chrípka a prepracovanosť, ktoré u Weitera spôsobili zápal srdcového svalu.

Podľa informácií Nového Času spevák v pondelok popoludní opustil nemocnicu, no jeho ošetrujúci lekári s jeho odchodom do domáceho prostredia nesúhlasili. Weitera minulý týždeň poriadne potrápilo zdravie. Pre obrovské problémy s dýchaním skončil náhle na nemocničnom lôžku. Jeho stav bol dokonca natoľko vážny, že lekári museli bojovať o jeho život.

Podľa informácií Nového Času sa po týždňovej hospitalizácii Ottov stav natoľko zlepšil, že sa rozhodol zariadenie opustiť. „Weitera prepustili domov. Chcel podpísať reverz, ale dohodol sa s lekármi, že bude oddychovať doma a chodiť na kontroly,“ prezradil zdroj zo spevákovho okolia. V pondelok krátko popoludní si po Otta prišla do jednej z bratislavských nemocníc jeho milujúca manželka Andrea Fischer. „Nie som nemocničný typ. Reverz som nepodpísal, ale bolo to na dohode s lekármi.

Musel som sľúbiť, že budem ležať, pretože sa ešte stále zadýchavam, a keď som chvíľočku na nohách, motá sa mi hlava,“ povedal pre Nový Čas Weiter, ktorý sa už lieči v domácom prostredí. Známy kardiochirurg Viliam Fischer, ktorý umelca minulý týždeň priviezol vo veľmi zlom zdravotnom stave do nemocnice, má k Ottovmu odchodu veľké výhrady. „Som nerád, že nezostal v nemocnici. Verím však, že stanovená liečba zaberie. Bude chodiť na pravidelné kontroly a bude sa mi každý deň hlásiť, ako sa cíti,“ uviedol Fischer.

Musí počúvať manželku

Weiter je už tretí deň doma, kde dodržiava prísne stanovený režim. „Musím len ležať. Len sem-tam sa môžem prejsť po byte,“ priznal spevák, ktorý prisľúbil, že všetky pokyny od lekárov bude striktne plniť. Stále pritom nepozná úplný záver doktorov. „Tento režim má trvať minimálne mesiac. Výsledky by sa mali ukázať do troch mesiacov. Bolo mi povedané, že nemám čakať žiadne zázraky, ale malo by sa to nejako ustáliť,“ priznal.