Muž chcel zabiť jedného švába: Namiesto toho skončil v nemocnici

Muž sa náhodne postrelil, keď vykonával neobvyklú činnosť.

Snažil sa zabiť švába. Nemenovaný 50-ročný muž z Detroitu v Michigane povedal polícii, že sa pokúšal zabiť švába, a tak po ňom hodil topánku. V topánke však bola zbraň. Keď muž hodil po švábovi topánku, pri páde zbraň vypadla a vystrelila.

Muža zobrali do nemocnice, kde povedal svoj neuveriteľný príbeh. Podľa portálu Metro to nie je prvý raz, čo išli ľudia do extrémov v situáciách, kedy chceli zabiť hmyz.

V roku 2016 muž skončil s popáleninami, pretože chcel zo svojho bytu vypáliť ploštice. Chcel zapáliť jednu a nakoniec sa spálil len on. To isté sa stalo v roku 2015 inej žene, ktorá ale takto zapálila celú bytovku.