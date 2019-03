Tak tomu sa povie výber všetkých chutí! Modelka Silvia Kucherenko (36) si momentálne užíva dovolenku s rodinou vo Vatikáne, odkiaľ pridáva množstvo zaujímavých fotiek.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Najnovšie uverejnila jednu z raňajok v posteli. A nebola by to Silvia, keby neukázala aj svoje sexi vnady v dráždivej póze. Páni, máte chuť na toast so salámou či s vajíčkom alebo skôr na čerstvú šťavu z citrusov?! Silvia má toho v ponuke dosť, stačí si vybrať.