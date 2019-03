Prezidentské voľby 2019: Historický moment! Slovensko má prvú prezidentku

Prezidentské voľby 2019 sa zapíšu do histórie Slovenska! Oficiálne výsledky prezidentských volieb budú známe až v nedeľu o 12.00 hod. Predbežné výsledky však hovoria jasne.

Novou hlavou štátu sa stala Zuzana Čaputová. Prezidentské voľby sa skončili neúspešne pre Maroša Šefčoviča, ktorý však svojej oponentke zagratuloval telefonicky už po sčítaní dvoch tretín hlasov. Po spočítaní takmer všetkých okrskových zápisníc získala Čaputová 58,37 percenta, v absolútnom vyjadrení je to 1 050 210 hlasov.

Víťazka prezidentských volieb vystúpila so svojím povolebným prejavom. Zuzana Čaputová prijíma svoje zvolenie za prezidentku SR s veľkou pokorou a hovorí, že Slovensko si pýta zmenu. Nová prezidentka sa plánuje stretnúť s predstaviteľmi politických strán, najmä koalície, keďže vládne. Hovoriť chce o dôležitých témach, jednou z nich je voľba generálneho prokurátora. Jaromírovi Čižnárovi sa budúci rok skončí funkčné obdobie. "Moja predstava je nielen vybrať dobrého kandidáta, ale ak by to bolo možné, upraviť aj spôsob voľby a menovania tejto dôležitej funkcie," povedala.

Politických lídrov chce oslovovať s témami spravodlivosti, životného prostredia, práv seniorov a iných skupín osôb so slabším hlasom v spoločnosti. V politike zdôrazňuje vecný a pokojný tón a potrebu hľadania prienikov.

Z volebného výsledku je šťastná. "Teší ma nielen víťazstvo, ale predovšetkým, že sa udialo spôsobom, o ktorom sme mnohí pochybovali, či môže fungovať, že sa dá ísť do politického zápasu s vlastným názorom, že sa dá nepodľahnúť populizmu, že sa dá hovoriť pravdu, že sa dá zaujať a získať dôveru aj bez agresívneho slovníka a bez podpásových osobných útokov," uviedla. Za podporu ďakovala v slovenčine aj v jazyku menšín.