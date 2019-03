Manžel herečky Nicole Kidman o nej zložil pieseň: Pikantné slová o tom, aká je v posteli

Austrálsky spevák Keith Urban (51) spieva vo svojej novej piesni Gemini o žene, ktorá je v posteli maniak.

Fanúšikovia špekulovali o tom, či text vznikol na základe osobných skúseností s manželkou Nicole Kidman (51). A vraj vznikol. Keith tvrdí, že jeho slávna žena je skutočne v posteli divoška. Urban v piesní Gemini spieva: ,,She 's a maniac in the bed, but a brainiac in her head." (Ona je v posteli maniak, ale v hlave veľmi múdra.)



,,Tá pieseň je naozaj o Nicole a jej sa to veľmi páči," priznal Urban v rozhovore pre magazín The I. Nicole Kidman sa narodila v znamení Blížencov, preto dostal song názov Gemini - Blíženci.



,,Môj život stojí a stál na objavovaní rôznych typov lásky. Skúmala som vášeň, skúšala šialené sexuálne fetiše, bádala vo všednosti manželstva a monogamie. Ale stále v tom skúmaní pokračujem," priznala herečka v roku 2009 v rozhovore pre magazín GQ.