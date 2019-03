Vždy dokonalá Kim takto ešte nevyzerala: Kardashianka ukázala chorobou poznačenú tvár

Kim Kardashian (38) bola cez víkend ona narodeninovej oslave. Poriadne sa odviazala, ako sa na osobnosť jej rangu patrí. Na druhý deň ráno to však oľutovala, pretože sa jej pre párty zhoršila psoriáza.

Napriek tomu, že dedička miliardového impéria Paris Hilton (38) mala narodeniny vo februári, s Kim oslávili až teraz. Bolo vidieť, že boháčky si večer užili. Možno aj trochu viac, ako by sa patrilo. Nikto nevie, čo pili, no isté je, že sa to negatívne odrazilo na Kiminom zdraví.

Už dlhé roky trpí psoriázou, pri ktorej sa konzumácia alkoholu neodporúča. Ona pravdepodobne tento fakt odignorovala a niečo alkoholické vypila, keďže na druhý deň sa zobudila s červenými fľakmi po celej tvári. Hneď sa aj odfotila a posťažovala sa fanúšikom.