Ako rástli Kotlebovej strane preferencie rok po roku: Zlom prišiel v roku 2016, keď získali milióny!

Napriek extrémistickým názorom, dokázateľnému používaniu fašistických symbolov a viacerých konfliktov čelných predstaviteľov ĽSNS so zákonom sa lídrovi strany Marianovi Kotlebovi (41) podarilo vyšplhať v prezidentských voľbách až k 10,39 percenta.

Ešte viac bijúci do očí je výsledok Štefana Harabina so 14,34 %. Čo môže za úspech antisystému?

Za čierneho Petra prezidentských volieb by sa dal označiť Marian Kotleba, ktorý získal 223-tisíc hlasov. Podľa analýzy Focusu cca 64 000 voličov ĽSNS dalo svoj hlas Štefanovi Harabinovi, čo by znamenalo, že Kotleba má súhrnný potenciál okolo 287-tisíc hlasov. Približne by to sedelo s posledným prieskumom preferencií parlamentných strán, kde fašisti podľa Focusu dosiahli 11,7 %.

Politológ Grigorij Mesežnikov ráta s tým, že časť Harabinových voličov sa v parlamentných voľbách prikloní ku kotlebovcom, ale neobáva sa, že by išlo o nejaké väčšie číslo. „Harabina volilo veľa voličov súčasných parlamentných strán, ako sú napr. SNS, Smer, Sme rodina. Títo voliči možno majú v niektorých veciach radikálnejšie názory, ale v parlamentných voľbách by kotlebovcov nevolili ani preto, že tam majú svoje strany,“ vysvetlil Mesežnikov, pričom podľa neho ide o dvojsečnú zbraň. „Je možné, že sa časť od nich prikloní ku Kotlebovi.“

Zlomovým bodom pri raste kotlebovcov bol podľa politológa volebný výsledok v roku 2016, vďaka ktorému im štát vyplatil postupne 3,6 milióna eur. „Majú viac priestoru aj prostriedkov na oslovenie nových voličov,“ doplnil. Pri Harabinovi je napriek jeho silnému volebnému výsledku málo pravdepodobné, že zasiahne do veľkej politiky. Podľa vlastných slov ho to totiž neláka.

Čo pomohlo kotlebovcom?

* Peniaze za volebný výsledok (viac peňazí na propagáciu).

* Atmosféra a nespokojnosť v spoločnosti.

* Korupčné kauzy vládnych politikov.