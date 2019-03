Prezident Kiska komentoval výsledky volieb: Prečo podľa neho Slováci dávajú hlasy extrémistom

Výsledky prezidentských volieb podľa súčasnej hlavy štátu ukázali, že Slováci chcú slušnú a spravodlivú krajinu.

Andrej Kiska to povedal v pondelok počas návštevy rehabilitačného tábora pre ukrajinské deti a vdovy vo Vysokých Tatrách. "Občania chcú, aby sme pokračovali v boji za vyvedenie Slovenska z morálnej krízy," zhodnotil Kiska.

Prezident sa vyjadril aj k výsledku, ktorý získali kandidáti Marian Kotleba a Štefan Harabin. "Musím povedať, že 25 percent hlasov, ktoré získali títo dvaja kandidáti, je dosť veľa. Musíme si klásť otázku, prečo je to tak. Na jednej strane je to zlyhávanie politiky a politikov, no na druhej strane nedokážeme dať jasné a hmatateľné výsledky našim ľuďom, skutočné sociálne Slovensko stále neexistuje. To je dôvod, prečo narastá voľba extrémistov,“ konštatoval Kiska. Zároveň zdôraznil, že je potrebné pomenovať riešenia rómskej problematiky a uviesť ich do praxe, pretože práve túto tému viacerí zneužili.