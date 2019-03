Martina si s Novým Časom trhla luxusný pobyt: Wellness si užijem s rodinou

Máme prvú výherkyňu! Martina Mútňanová (45) z Pohronskej Polhory (okr. Brezno) doposiaľ nemala šťastie v hre.

To sa však na ňu usmialo teraz a vďaka súťaži Nového Času Vyhrajte Vianoce na jar! - Trhacia mánia sa môže tešiť z víkendového pobytu v Hoteli Seasons*** v AquaCity Poprad v hodnote 380 €.

Otvoriť galériu V Aquacity Poprad nechýba wellness i niekoľko bazénov. Zdroj: aqua city

Mamička dcérky priznáva, že doposiaľ sa síce zapájala do rôznych súťaží, no bezúspešne. „Toto je moja prvá výhra,“ priznala Martina (45). Vďaka súťaži Vyhrajte Vianoce na jar! - Trhacia mánia však teraz získala pobyt v trojhviezdičkovom hoteli v popradskom AquaCity. A bude si mať čo užiť!

Pobyt zahŕňa ubytovanie pre 2 dospelé osoby a 2 deti na 2 noci v apartmáne de luxe, raňajky a večere vo forme bufetových stolov. Chýbať nebude ani bezplatný vstup do centra Fire & Water Wellness & Spa s 8 saunami, bezplatný vstup do Aquaparku s množstvom atrakcií či fitnes centrom. A kto si to všetko s ňou užije?

„Vezmem so sebou manžela a dcérku,“ dodáva spokojná Martina, ktorá sa do súťaží plánuje zapájať i naďalej. Hrajte aj vy 7 dní v týždni o ceny v hodnote 33 333 €. Nalepená súťažná samolepka bude na titulnej strane denníka Nový Čas každý deň až do 13. apríla.