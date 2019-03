Urobte si Vianoce na jar: Vyhrajte stovky cien za 33 333 €

Vianoce nemusia byť len v decembri! Nový Čas prináša ďalšiu z vašich obľúbených trhacích súťaží, počas ktorých v priebehu jedného mesiaca rozdáme stovky cien za viac ako dvadsaťtritisíc eur. A to nie je všetko.

Na záver súťaže vyžrebujeme aj rozprávkový Jack­pot v hodnote desaťtisíc eur! Hrať môžete sedem dní v týždni a začíname už dnes! Kupujte si Nový Čas a vyhrajte!

1. Kúpte si denník Nový Čas

Od soboty 16. marca 2019 až do 13. apríla 2019 bude každý deň na titulnej strane Nového Času nalepená súťažná samolepka. Počas takmer jedného mesiaca máte šancu hrať o okamžité výhry.

2. Trhnite si

Stačí, ak trhnete perforovanou časťou nálepky a okamžite sa dozviete, či ste získali jednu z okamžitých výhier. Pozor! V hre je každá (aj nevýherná) nálepka. Takže aj keď nevyhráte, nálepku si odložte.

3. Okamžitá výhra

V prípade, že na samolepke nájdete tri rovnaké symboly, znamená to, že ste vyhrali. Tri zhodné symboly znamenajú okamžitú výhru. Výhru je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle 0918 700 899 v čase od 9.00 do 16.00 hod. a výhernú titulnú stranu zaslať do redakcie.

4. Zbierajte nevýherné nálepky

Ak sa vám nepodarí získať okamžitú výhru, nezúfajte. Odkladajte si aj nevýherné samolepky. S nimi máte šancu zapojiť sa do žrebovania o hlavnú výhru rozprávkový Jackpot. Jeho výška je celých 10 000 eur. Na to, aby ste sa mohli zapojiť, musíte nazbierať aspoň 20 nevýherných samolepiek.

5. Vyhrajte Jackpot

Obálky aspoň s 20 nevýhernými samolepkami stačí doručiť na adresu Trhacia mánia, P. O. Box 38, 820 04 Bratislava do 18. 4. 2019. Nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje - meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo. Žrebovanie výhercu prebehne 24. 4. 2019.

Štatút nájdete na www.cas.sk/trhaciamania

