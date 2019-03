Prezidentskí kandidáti apelujú na konzervatívne hodnoty: Boj o kresťanských voličov

Dogma konzervatívneho Slovenska neopúšťa témy kampane ani pred druhým kolom prezidentských volieb.

Maroš Šefčovič otvorene hovorí, že ponúka kresťanské hodnoty a odvoláva sa dokonca na to, že chodil do kostola aj počas svojho pôsobenia v Zimbabwe. Čaputová zase prízvukuje, že jej viera v Boha sa odohráva skôr v súkromnej rovine, no odmieta, že by bola neprijateľnou kandidátkou pre kresťanov.

Šefčovič začal na kresťanstvo upozorňovať hneď v prvých diskusiách. „Budem apelovať, aby to, čo slovenský národ prinieslo k našej štátnosti - jazyk a tradičné kresťanské hodnoty, aby sme rozvíjali, aby to bolo základom nášho hodnotového ukotvenia. To, čo bude najdôležitejšie, je zdôrazňovanie môjho programu a aj dôraz na tradičné kresťanské hodnoty,“ tvrdí Šefčovič.

Zároveň dodal, že liberálne postoje, ktoré podľa neho vyznáva Čaputová, sa nezhodujú s kresťanskými ideami. „Od malička som chodil do kostola, odmalička sa moja stará mama a moja mama starali, aby som vyrastal v kresťanských hodnotách - či už to bolo v Zimbab­we, či v Kanade,“ povedal Šefčovič, ktorý sa v minulosti hlásil ku komunistickej strane. Keď sa ho v diskusnej relácii Na telo opýtali na 10 božích prikázaní, vedel vymenovať len polovicu.

Čaputová na jeho slová zareagovala tým, že jej hodnoty sú súcit, láska k blížnemu a spravodlivosť, čo sa nedá označiť inak ako kresťanské hodnoty. „Môj postoj zostáva rovnaký. Môj vlastný názor na práva tejto menšiny je liberálny, moja agenda prezidentky sa týka iných tém. Neprichádzam s touto agendou, nebudem to presadzovať, len otvorene hovorím svoj názor,“ naráža Čaputová na svoje vyjadrenia o väčšej tolerancii homosexuálnych párov v slovenskej spoločnosti.

„Verím v Boha. Som pokrstená, mám prvé sväté prijímanie, aj keď moja viera, moja spiritualita sa odohráva skôr v individuálnej rovine, nie v nejakej hromadnej a ceremoniálnej. Do kostola chodím, keď tam môžem byť skôr sama so sebou a s Bohom,“ vyjadrila sa nedávno.

Politológ Lubomír Kopeček z Masarykovej univerzity v Brne pripomína, že liberálny názor Čaputovej bol zrejme pre značnú časť ľudí nepodstatný. „Šefčovič dopláca na spojenie s vládnym Smerom. Uveriteľný a dôveryhodný nebude ani jeho terajší dôraz na kresťanské hodnoty a tradície. Je ťažké uveriť, že bývalý komunista, človek, ktorý má za sebou diplomatickú kariéru a pôsobil v štruktúrach EÚ, je autentický slovenský kresťanský konzervatívec,“ uzavrel.