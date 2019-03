Vyžrebovali basketbalový šampionát mužov: Čechov čaká najväčší favorit

V čínskom meste Šen-čen sa uskutočnil za účasti basketbalovej legendy Američana Kobeho Bryanta žreb základných skupín MS 2019, ktoré bude koncom leta (31. augusta - 15. septembra) hostiť Čína.

Na záverečnom turnaji sa po prvýkrát predstaví až 32 krajín. Naposledy sa MS konali pred piatimi rokmi v Španielsku. Pôvodne sa ďalší šampionát mal konať podľa zaužívaného štvorročného cyklu v roku 2018, ale pre opakujúcu sa kolíziu s MS vo futbale sa Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) rozhodla presunúť záverečný turnaj až na rok 2019.

Tridsaťdva tímov rozdelili na základe žrebu do ôsmich skupín po štyroch, prvé dve mužstvá z každej skupiny postúpia do ďalšej fázy. Šestnásť výberov bude potom v štyroch skupinách po štyroch bojovať o účasť vo štvrťfinále, do ktorého postúpia znovu prví dvaja z každej skupiny.

Záverečný turnaj MS bude zároveň slúžiť ako kvalifikácia na OH 2020 v japonskom Tokiu. Obhajcami titulu sú basketbalisti USA, ktorí triumfovali na uplynulých dvoch šampionátoch v rokoch 2010 a 2014.

Žreb základných skupín majstrovstiev sveta v basketbale 2019 v Číne (31. augusta - 15. septembra):

A-skupina:

Pobrežie Slonoviny (4. účasť na MS, najlepšie umiestnenie na MS 13. miesto /1982, 1986/)

Poľsko (2. účasť, 5. miesto /1967/)

Venezuela (4. účasť, 11. miesto /1990/)

Čína (9. účasť, 8. miesto v roku 1994)

B-skupina:

Rusko (5. účasť, 2. miesto /1994, 1998/)

Argentína (14. účasť, 1. miesto /1950/)

Kórejská republika (8. účasť, 11. miesto v roku 1970)

Nigéria (4. účasť, 13. miesto /1998/)

C-skupina:

Španielsko (12. účasť, 1. miesto /2006/)

Irán (3. účasť, 19. miesto v roku 2010)

Portoriko (14. účasť, 4. miesto /1990/)

Tunisko (2. účasť, 24. miesto /2010/)

D-skupina:

Angola (8. účasť, 9. miesto /2006/)

Filipíny (6. účasť, 3. miesto v roku 1954)

Taliansko (9. účasť, 4. miesto /1970, 1978/)

Srbsko (6. účasť /3 štarty ako Juhoslávia/, 1. miesto /1998, 2002/)

E-skupina:

Turecko (5. účasť, 2. miesto /2010/)

Česko (premiérová účasť)

USA (18. účasť, 1. miesto /1954, 1986, 1994, 2010, 2014/)

Japonsko (5. účasť, 11. miesto v roku 1967)

F-skupina:

Grécko (8. účasť, 2. miesto /2006/)

Nový Zéland (6. účasť, 4. miesto v roku 2002)

Brazília (18. účasť, 1. miesto /1959, 1963)

Čierna Hora (premiérová účasť)

G-skupina:

Dominikánska republika (3. účasť, 12. miesto /1978/)

Francúzsko (8. účasť, 3. miesto /2014/)

Nemecko (6. účasť, 3. miesto /2002/)

Jordánsko (2. účasť, 23. miesto v roku 2010)

H-skupina:

Kanada (14. účasť, 6. miesto /1978, 1982/)

Senegal (5. účasť, 14. miesto /1978/)

Litva (5. účasť, 3. miesto /2010/)

Austrália (12. účasť, 5 .miesto v rokoch 1982 a 1994)