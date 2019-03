Manželovi chcela poslať šteklivé video: Obrovský TRAPAS, po tomto sa ich syn už nechce vrátiť domov!

Mamička zažila šok, keď namiesto jej manžela videlo šteklivé video vyše 2-tisíc jej facebookových priateľov.

Omylom ho začala vysielať naživo namiesto toho, aby ho poslala svojmu partnerovi. Ten odcestoval z Bulharska do Anglicka a bolo vidieť, že jej na videu očividne veľmi chýba. Video videl aj jej 20-ročný syn, ktorý povedal médiám, že kvôli trapasu sa minimálne 5 rokov nevráti domov. Portál The Sun uvádza, že aj jej manžel bol pohoršený z celého omylu a so ženou sa pár dní nerozprával.

Nebola jediná, ktorej sa stal trapas spojený so sexom. Ďalšia mamička zistila, že po celý čas čo mali s partnerom šteklivý rozhovor, sa jej dcéra schovávala pod posteľou. Svoj zážitok opisovala na sociálnej sieti Reddit: „Takže... naša 12-ročná dcérka si zmyslela, že by bolo vtipné schovať sa pod posteľ a vystrašiť nás. Nevedeli sme, že tam je a tak sme sa s manželom začali medzi sebou dráždivo rozprávať. Odrazu vyskočila spod postele a my sme skoro zinfarktovali. Potom utiekla. Keď sme sa ukľudnili, vôbec sme nevedeli ako to vyriešiť.“