O služby Martina Škrtela je stále veľký záujem: Odmietol aj šejkov!

Priveľa špekuluje? Hoci stojí na sklonku svojej bohatej kariéry, patrí k najžiadanejším slovenským futbalistom.O skúseného Martina Škrtela (34) zvádzajú boj špičkové kluby. Nielen európske.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zo slov agentov hráča za posledné mesiace vyplýva, že stopér istanbulského Fenerbahce, ktorý sa pred štyrmi týždňami rozlúčil s reprezentačným dresom, je na roztrhanie.

Kam povedú v lete jeho kroky, ostáva záhadou. Agent Mithat Halis pre Radyospor prezradil, že bývalého hráča Petrohradu či Liverpoolu lákali aj do Saudskej Arábie. „Klub Al-Ahli Džidda mu ponúkol ročný plat 5,5 milióna eur, Škrtel však návrh neakceptoval.“ Nebola to jediná ponuka z tejto časti sveta. Dubajský tím Al Nasr ho chcel napríklad za 3 milióny eur.

Zdá sa, že Škrtel o futbalovú exotiku nestojí. No ani na kontinente neberie všetko, čo mu príde pod ruky. Napriek tomu, že sa so záujmom ozvali kluby najväčšieho kalibru. Slovenský futbalista nebol na začiatku roka ďaleko od toho, aby si zahral v jednom tíme s Lionelom Messim. „V januári chcela Škrtela kúpiť Barcelona. Robila pre to maximum. Hráč odmietol, lebo nechcel robiť iba náhradníka Piquému s Umtitim,“ vyhlásil vtedy agent Halis.

Košom vraj dostal aj Cristiano Ronaldo a jeho Juventus Turín. Agent Karol Csontó priznal, že líder Serie A vo vedení s Čechom Pavlom Nedvědom chcel Škrtela „za každú cenu“. Fenerbahce zmietol všetko zo stola. Podľa manažéra Halisa nakoniec v Taliansku môže skončiť. „Mohol by sa dohodnúť s Parmou.“ Pred dvoma mesiacmi ju posilnil iný Slovák – Juraj Kucka, ktorý prestúpil z tureckého Trabzonsporu.

TIETO KLUBY CHCELI KÚPIŤ ŠKRTELA

Záujemca Hodnota kádra Koľko mu núkali ročne

FC Barcelona 1,18 miliárd €???

Juventus Turín 782,5 milióna €???

Al Ahli 59 miliónov € 5,5 milióna €

Al Nasr 56 miliónov € 3 milióny €