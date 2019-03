Speváčka Tina v Afrike: Vytúžené stretnutie s rodinou! Sledujte tú podobu so sestrou

Užíva si chvíle s blízkymi! Po tom, čo sa speváčka Tina vybrala na dlhšiu cestu do Afriky, nasledovali radostné stretnutia s rodinou, ktorú často nevída.

Odchod speváčky sprevádzal strach fanúšikov, že mohla letieť lietadlom spoločnosti Ethiopian Airlines do Kene. Fanúšikov upokojila, keď sa po správach o páde Boeingu 737 ozvala s tým, že neletela do Kene a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám štyroch Slovákov. Tina sa vybrala do Afriky, aby navštívila svoju rodinu, ako tomu nasvedčujú aj fotky na Instagrame speváčky. Z rodiny sa na nich najčastejšie objavovala najmä vždy usmiata sestra Alicia! Po prílete pobudla Tina istý čas u tety, odkiaľ letela priamo do Rovníkovej Guinei a mesta Bata.

"Otec už dlho vraví, že som úplne ako babka. Živé tornádo plné energie, ktoré má pre ľudí zvláštny magnetizmus. Dnes mám 35 a ďakujem za všetko. Úplne všetko... Som tu... spoznať zvyšok rodiny, tety, strýkov, bratrancov... spoznávať temné aj svetlé stránky Afriky, autenticky, nesprostredkovane skúmať život, ísť na hrob starých rodičov, jesť jedlá predkov, tancovať s rodinou... roky trvalo, kým som konečne pochopila pôvod lásky k Atlantickému oceánu," napísala v príspevku, na ktorý upozornil čitateľ Maťo.