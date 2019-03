Od 10 rokov bojovala s anorexiou, teraz sa fotí nahá: Odvážne zábery ženy krv a mlieko

Stereotypy sú v dnešnej spoločnosti také bežné, že si ich už ani neuvedomujeme. Jeden z nich dohnal mladú ženu takmer k smrti.

Megan Crabbe (24), ktorá pochádza z anglického Essexu, sa už na základnej škole stretla s obrovskými problémami. "Vždy som bola v triede najsilnejšia, myslela som si, že som tučná a nenávidela som sa," začína rozprávanie mladá žena. Vtedy len 10-ročná dievčina prestala jesť a stala sa závislou na cvičení. Jej váha klesla na hrozivých 25 kilogramov a rodičia sa začali báť o jej život. "Stále mi bola zima a vypadávali mi vlasy," povedala.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako píše portál News, zašlo to až tak ďaleko, že jej otec vzal všetko do vlastných rúk a dcéru odviezol na psychiatriu. Tam jej doktori diagnostikovali anorexiu. Rodičom zároveň povedali, že aj keď je pripojená na výživových infúziách, nemusí prežiť. "Povedali im, aby sa so mnou rozlúčili," povedala.

V živote Megan sa však začali diať zmeny. "Aj keď som pribrala pár kíl, mentálne som stále nebola spokojná. Zlom nastal, keď som si raz listovala na Instagrame." Tam sa mladá žena dostala k stránke, na ktorej sa ženy chválili svojimi telami takými, aké sú. "Všetko, za čo som sa ja hanbila, či už to boli záhyby na bruchu či celulitída, boli v tomto svete normálne. Povedala som si, že presne toto je môj zmysel života." Odvtedy sa jej zdravotný stav rapídne zlepšil.

Prestala bojovať so svojím telom a prijala ho také, aké je. Na Instagrame si založila vlastnú stránku a začala inšpirovať ľudí nielen vo svojom okolí, ale aj tisíce ľudí po svete. Jej konto na sociálnej sieti už sleduje viac ako milión užívateľov. Vydala svoju knihu, zúčastňuje sa na besedách a rozhovoroch. Nafotila tiež odvážne nahé fotografie, na ktorých prezentuje svoje telo v neretušovanej podobe. "Je nádherné pomáhať ľuďom v tom, aby sa mali radi a akceptovali svoje telo," ukončila.