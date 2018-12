Modelka krv a mlieko sa odfotila v bikinách: Ukázala zadok, všetci sa jej však pozerali iba tam!

Mladá modelka pochádzajúca z Austrálie poriadne naložila kritikom. Status, v ktorom sa vysporiadala s ich narážkami, sa stal hitom internetu.

Žena, ktorá predvádza plavky, začala svoju spoveď na sociálnej sieti opisom minulosti. "Moja celulitída a reakcie ľudí na ňu ma ničili. Mojou najväčšou prioritou sa stala snaha skoncovať s ňou." Začala teda držať diéty, cvičila, no nemohla si pomôcť. "Keď som videla, že vytúžená zmena neprichádza, moje zdravie bolo podlomené. Mala som slabú imunitu a nenávidela som sa." Kritici ju stále obviňovali z toho, že je chorá a lenivá. Po tomto mučení sa však mladá Arriela Nyssa rozhodla s nekonečným bojom poraziť celulitídu skončiť. Zmierila sa s ňou.

"Celulitída vás neurobí škaredou! Nie je obrazom vášho zdravia a nemali by ste sa kvôli nej nenávidieť." Povedala tiež, že dokonalá krása neexistuje a všetci by sa mali snažiť prezentovať svoju formu krásy. Dodala, že momentálne je najšťastnejšia a najzdravšia, aká kedy bola. Začala milovať svoje telo a to ju robí šťastnou. "Krása je veľmi subjektívna a každý za krásne považuje niečo iné." V príspevku na Instagrame tiež povedala, že ženy by sa nemali obmedzovať kvôli tomu, čo si myslia ostatní. "Kúp si tie bikini, čo chceš, a nos outfity, v ktorých sa cítiš dobre!"