Peter Marcin o tom, ako tvoria Susedov: Každý diel ťaháme z päty

Ak sa niekomu podaril profesionálny husársky kúsok, rozhodne to je herec, moderátor a režisér Peter Marcin (52). Spolu s Andym Krausom (51) sa podpísal pod úspešný slovenský sitkom Susedia, ktorý dosiahol nevídaný úspech.

Televízia Markíza totiž odvysielala už jubilejnú stú časť. Pri šálke kávy v príjemných priestoroch známeho kníhkupectva sme sa porozprávali nielen o Susedoch, ktorí sa so 6. sériou vracajú na televízne obrazovky.

Stovka, to už je naozaj dôvod na veľkolepú oslavu. Zvlášť na slovenské pomery, keď zaujať skutočne kvalitným pôvodným televíznym projektom je akoby zdolať naboso Mount Everest. Peter Marcin spolu so scenáristom Andym Krausom o tom niečo vie. Priznáva, že keď Markíza v roku 2006 odvysielala prvú epizódu Susedov, ani sa mu nesnívalo, že v roku 2019 sa bude sitkom stále nakrúcať. „Je to rekord nielen na slovenské pomery. Aj v zahraničí je sto častí sitkomu už veľmi veľa. Taký úspešný sitkom, akým sa stali Susedia, tu ešte nikdy nebol,“ vraví Marcin, ktorý je podľa vlastných slov ohromený, kto všetko fandí seriálu.

„Fascinuje ma, že to sledujú mladí ľudia. Podľa peoplemetrov to najviac pozerajú diváci od 20 do 30 rokov, to je bomba,“ konštatuje zjavne spokojný tvorca. Keď sa spýtame na tajomstvo úspechu Susedov, bez rozmýšľania povie: „Je to prienik viacerých vecí. V prvom rade to robia ľudia, ktorí sa vždy venovali humoru a nie takí, ktorí si na chvíľu odskočili z vážnej roly do komediálnej,“ povie a hneď vysvetlí, prečo je herecké obsadenie také dôležité. „Nie každý dokáže zahrať všetko. Veľakrát vynikajúci herci nedokážu zaujať v komediálnom seriáli. Nie každý sa na to hodí,“ myslí si.

Ďalším dôvodom je podľa Marcina fakt, že ide o rodinný seriál. „Keď si to vezmeme, najúspešnejšie sitkomy vo svete sú vždy o rodine. Napríklad Krok za krokom, Frasier, Dva a pol chlapa.“

Vymenili bábiku

Vymýšľať toľké roky stále nový a nový námet, to je naozaj fuška. Aj keď všade okolo je inšpirácie habadej, predsa len nám nedá nespýtať sa, či niekedy boli s Andym v situácii, že námet na nový diel doslova ťahali z päty. Odpoveď príde okamžite. „Jasné, vždy sme v takej situácii. Pred každou časťou!“ smeje sa. „No napokon sa to vždy nejak zlomí. Aj teraz rozmýšľame, čo tam dáme. Inšpirujeme sa aj tak, že vymyslíme novú postavu a to vždy sitkomu pomôže,“ prezrádza overený grif ostrieľaného tvorcu.

Dozvedáme sa, že v novej sérii budú rôzne novinky. „Moja postava Františka Stromokocúra pracuje na Lesnej správe a už v minulej sérii som bol aj poslancom miestneho zastupiteľstva. Najnovšie ma zvolili za hovorcu miestneho úradu, lebo starostka povedala, že mám pekný hlas,“ usmeje sa a keď sme zvedaví, koho obsadili do úlohy starostky, odpovie diplomaticky: „To bude prekvapenie!“

Ako náplasť na naše sklamanie nám prezradí aspoň to, že László Komárom (Andy Kraus) nemôže bez Františka na Lesnej správe žiť. Prihlási sa teda za údržbára na miestny úrad, aby bol čo najbližšie k svojmu obľúbenému susedovi.

Do partie skúsených hercov pribudlo v tejto sérii sedemmesačné bábätko. Nahradí bábiku, ktorá doteraz „hrala“ Františkovho a Zuzinho vnúčika Evana. „Je to geniálne dieťatko. Neplače, pozerá sa, všetko vníma a úžasne reaguje. Veľmi zlatý chlapček,“ nadchýna sa „hereckou posilou“ Marcin, ktorý si televízne vnúča nevie vynachváliť. A tak sa rovno spýtame, či by prijal rolu starého otca aj v reálnom živote. „Samozrejme, ja to plánujem už dávno. Veď roky na vnúča mám,“ vyhlási jednoznačne a keď ho podpichneme, že niektorí muži sa v jeho veku rozhodnú pre vlastného potomka, zasmeje sa. „Keď máš dieťa vo vysokom veku, má to len jednu výhodu – že život je lacnejší. Lebo keď ideš do kina, kupuješ jeden dôchodcovský a jeden detský lístok. Ale netrvá to dlho,“ zavtipkuje.

Srdcovkou je aj tolkšou

Mnohí ľudia si berú prácu aj domov, zvlášť u umelcov to je častý jav. Kým dopijeme posledný dúšok kávy, dozvieme sa, že ani u Marcinovcov to nie je iné. Aj Peter má občas tendencie správať sa doma ako na pľaci. „Jasné, že neviem len tak vypnúť. Veľakrát aj naschvál rozprávam ako Stromokocúr alebo malý Mirko z Uragánu. Ale nie je to často,“ ubezpečí nás. „Skôr je to o tom, že keď sa doma učím texty, musím to hrať. Keď sa pripravujem na nahrávanie relácie Neskoro večer, ktorú vysiela RTVS, musím doma napríklad nacvičovať tanečnú kreáciu. Parodoval som takto speváčku Kristínu, to mali zo mňa doma radosť. Je to dosť zábavné, keď chlap tancuje v obývačke a napodobňuje ženské pohyby,“ smeje sa Marcin.

Pri otázke, či má radšej sitkom Susedia alebo tolkšou Neskoro večer, zamyslí sa. „Nemôžem povedať, že Neskoro večer mám radšej ako Susedov. Je to úplne niečo iné. V tolkšou som sa našiel, moderujem, hrám, spievam, tancujem, improvizujem... Máme fantastické publikum, veľkú fanúšikovskú základňu. So zájazdovou verziou chodíme po celom Slovensku, máme beznádejne vypredané sály. Neskoro večer je ďalší televízny rekordman, je to najúspešnejšia tolkšou, ktorá sa vysiela už päť rokov,“ pochváli sa moderátor, ktorý za ten čas vyspovedal množstvo známych aj menej známych osobností. „Väčšinou sú to ľudia, ktorí naozaj veľa dokázali vo svojej profesii, pritom sú skromní, ľudskí, bez hviezdnych manierov,“ konštatuje a zo skúseností z vlastnej novinárskej praxe mu musíme dať za pravdu.

Keď po hodinke odchádzame z kníhkupectva, zo zvedavosti sa spýtame, čo práve číta. „Momentálne fičím na americkom autorovi Francisovi Scottovi Fitzgeraldovi a jeho poviedkach. Sú skvelé. Jedna z poviedok bola napríklad spracovaná do veľkolepého filmu Podivuhodný prípad Benjamina Buttona, v ktorom sa hlavný hrdina narodí ako starec a umiera ako dieťa,“ pripomenie nám známu oscarovú snímku.