Marta Sládečková v Susedoch ohuruje vlasovými kreáciami: Jeden účes jej zostal aj v civile

Dve buchtičky, vrkoč à la Tymošenková, chvost alebo rozpustené vlasy... Herečka Marta Sládečková (60) sa ako Marta Sladká mení v Susedoch aj vďaka vlasovým kreáciám, ktoré neustále strieda. Predpisuje jej to scenár, alebo so svojou postavou rada experimentuje?

„Všetky účesy v tomto seriáli som si navrhla sama,“ prekvapuje herečka. Suseda Sladká sa na začiatku obnoveného seriálu po desiatich rokoch vracia z Ruska a to bola skvelá príležitosť ukázať to aj na jej hlave. „Napadol mi účes à la Tymošenková. Môj kaderník mi vyskúšal a podaroval ten pletenec, čo som mala na hlave,“ rozpráva M. Sládečková.

Najlepší bol ten starý

Keď sa vraj zbavila Tymošenkovej, nejaký čas ju tvorcovia Susedov nechali hrať s jej civilným účesom. „Ale pochopila som, že Marta Sladká nie je Marta Sládečková, tak som si vymyslela terajší look a to tie dve „buchtičky“ na hlave. Všetkým sa to páčilo a ja som spokojná,“ smeje sa herečka.

Tej sa vraj najviac páčil účes, ktorý mala pred rokmi v prvej sérii tohto sitkomu a nerada sa ho vzdávala. „Ale keďže po desiatich rokoch som prešla určitou zmenou, muselo sa vymyslieť niečo iné. A ešte je tu fakt, že sa nesmiem podobať na postavu z iného seriálu,“ naráža na starostovu sestru Zdenku z Hornej Dolnej.

Hlavne rýchlo

Samozrejme, účesová kreativita môže zájsť vždy iba do istej miery, najmä pokiaľ ide o čas strávený v maskérni. „Všetky účesy sa snažíme spolu s Martuškou vyberať čo najpraktickejšie,“ prízvukuje maskérka Susedov Magdaléna Podhorná, ktorá si pochvaľuje najmä spomínaný príčesok, keďže jeho aplikácia bola jednoduchá a efektívna.

Obe dámy majú vraj pripravené aj ďalšie prekvapenia a čakajú na nové výz­vy vychádzajúce zo scenárov. „Účesy sa skoro vždy týkajú nejakej dejovej linky, scenáre nám dávajú možnosť zmeny,“ rozpráva M. Podhorná, a zároveň vys­vetľuje, prečo je Sladká vždy iná a ostatné ženy zo Susedov sa, naopak, takmer nemenia: „Martina postava je najviac extravagantná, preto si vyžaduje aj väčšiu kreativitu pri účesoch, dotvára to jej charakter.“

Buchtičky aj na dovolenke

Zaujímavé je, že jeden zo svojich seriálových účesov si Marta obľúbila aj v civilnom živote. „Ten terajší účes, tie buchtičky, nosím občas v lete, keď chodím s priateľmi na jachtu do Grécka. Je praktický aj do vody, aj na opaľovanie. A zdá sa, že aj do štúdia,“ smeje sa herečka, ktorá vraj na svojej hlave znesie takmer všetko a problém má len s dvomi vecami: „Neznášam tupírovanie a lakovanie. Všetky maskérky, s ktorými pracujem, to vedia a rešpektujú to,“ dodáva.