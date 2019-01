Fico prichytený v Širokého hoteli: Robo, pre koho máš ten balíček?!

Zmizol z očí verejnosti. Expremiér Robert Fico (54) sa na poslednú možnú chvíľu prihlásil medzi kandidátov na ústavného sudcu.

Oficiálny list za neho do parlamentu priniesol smerácky poslanec Martin Glváč (51), no sám Fico sa k svojmu zámeru zmiznúť po 19 rokoch z vrcholnej politiky odvtedy nevyjadril. Novému Času sa ho podarilo nájsť.

Poslanec Fico počas parlamentných prázdnin na verejnosti takmer nevystupuje. Rozruch vypukol po tom, ako ohlásil svoj zámer stať sa predsedom Ústavného súdu. Šéf Smeru to však už niekoľko dní nekomentuje a neodpovedá ani na naše otázky, ako si predstavuje budúcnosť Smeru a prečo sa rozhodol odísť z vrcholovej politiky.

Nový Čas sa ho tak rozhodol nájsť. Známa dodávka, v ktorej sa expremiér vozí, parkovala vo štvrtok popoludní pred sídlom strany v bratislavskom Ružinove. Podvečer však nezostalo len pri Ficových pracovných povinnostiach v Smere. Auto s predsedom si to namierilo do známeho hotela, ktorý patrí do sféry vplyvu oligarchov Juraja Širokého a Jozefa Brhela.

Expremiér zamieril rovno do garáže komplexu, kde ho vysadili dvaja ochrankári. Bodygardov má pridelených od ministerstva vnútra odvtedy, čo skončil na Úrade vlády.Ochrankári vzápätí odišli preč, zatiaľ čo poslanec vstúpil do hotela. Na otázky Nového Času, čo tam Fico robil a s kým sa stretol, zo Smeru nereagovali. Isté je, že toto nebola prvá tajná návšteva tohto hotela. V minulosti po internete kolovali fotografie, na ktorých Fico vchádza do komplexu služobným vchodom spolu so svojou vtedajšou asistentkou Máriou Troškovou.

Národná rada má už o pár týždňov vyberať 18 kandidátov, z ktorých zvolí deviatich prezident Andrej Kiska. Ak by sa Fico na súd do Košíc napokon dostal, musel by sa vzdať členstva v strane, ktorú pred vyše 19 rokmi zakladal. Vo svojom motivačnom liste, ktorý musel predostrieť poslancom, len skonštatoval, že sa od začiatku kariéry orientoval na oblasť ochrany ľudských práv a slobôd, v čom by rád pokračoval.