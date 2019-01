Fico skúša nového kandidáta na prezidenta: Čo získa a o čo príde Šefčovič, ak by sa uchádzal o funkciu hlavy štátu?

Vytrhne im tŕň z päty? Po dlhom hľadaní vhodného prezidentského kandidáta sa zdá, že v Smere konečne našli toho pravého. Po tom, ako dal prezidentským ambíciám definitívne zbohom minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (55), teraz svoje nádeje vkladajú do podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča (52).

Ten si však vzal čas na rozmyslenie. Čo presvedčí Šefčoviča?! S ponukou kandidatúry sa na Šefčoviča obrátil priamo šéf Smeru-SD Robert Fico. Šefčovič neodmietol, ale svoje definitívne áno chce povedať až po dôkladnom zvážení. „Záleží mi na budúcnosti Slovenska, preto je prirodzené, že s plnou vážnosťou som si vypočul aj ponuku kandidovať od strany Smer-SD.

Keďže takáto služba si vyžaduje celého človeka, ide o závažné rozhodnutie s veľkým presahom nielen na mňa, moju rodinu, ale aj na súčasné aktivity a, samozrejme, na spoločnosť.a to netrvá deň ani dva,“ vyhlásil eurokomisár Šefčovič, hoci v minulosti odmietol, že by sa chcel uchádzať o post hlavy štátu.

Jeho zmierlivý postoj k možnej kandidatúre vyvolal pozitívne reakcie v Smere. Podľa ministra zahraničia Miroslava Lajčáka by bol Šefčovič výborný prezidentský kandidát, odchádzajúci šéf rezortu financií Peter Kažimír v ňom vidí nádejného uchádzača. „Myslím si, že pre našu stranu aj Slovensko to bude veľmi dôstojný kandidát,“ uviedol.

Dobré renomé

Maroš Šefčovič má v Európe dobré renomé, čo z neho robí podľa zahraničnopolitického analytika Pavla Demeša vážneho adepta na post prezidenta. „Maroša Šefčoviča poznám od začiatku jeho kariéry v zahraničnej politike. Bol vždy veľmi dobrý slovenský diplomat a, samozrejme, dokonca aj v rámci Európskej komisie patrí k nadpriemerným členom. Preukázal svoju profesionalitu aj v slovenskej diplomacii, aj v službách Európskej komisie. V prípade, že by sa rozhodol kandidovať na post prezidenta, bol by veľmi silný kandidát,“ povedal Demeš. Podľa politického analytika Grigorija Mesežnikova je Šefčovičova kandidatúra už fakticky spečatená. „Ja si myslím, že vzhľadom na to, že to zverejnil, tak to už prijal. Je na 99 % nepravdepodobné po zvážení jedného, dvoch dní, že by povedal nie. To treba brať tak, že on to prijal,“ vysvetlil Mesežnikov.

Z úradníka politik

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

Pozícia prezidenta je oveľa náročnejšia z hľadiska ponorenosti do slovenskej politiky. V Európskej únii v rezorte, kde uplatňoval svoju expertízu v oblasti energetickej bezpečnosti, bol vysokopostaveným úradníkom. Na Slovensku post prezidenta je politická funkcia. Rozhodol sa, že sa stane politikom, čo on zatiaľ ešte nebol. Príde o ten komfort úradníka relatívny, ktorý mal v porovnaní s tým, čo ho môže čakať. Navyše, príjem prezidenta je nižší ako príjem eurokomisára.

Na Slovensku neznámy

Marián Leško, politický komentátor

Má veľmi veľké šance dostať sa do druhého kola. Okrem klasických voličov kmeňového základu Smeru by mal šancu dostať hlasy aj od iných ľudí, má dobré renomé. Povedal by som, že na jeho doterajšej pozícii v kariére sa nedá nájsť nič diskvalifikujúce a ani nič, čo by ho nejakým spôsobom poškodzovalo. Jeho základný nedostatok je, že je na Slovensku menej známy. Samozrejme, musel by sa intenzívne vložiť do kampane, aby ho ľudia poznali viac ako teraz.

Toto získa vo funkcii prezidenta

Plat: okolo 13-tisíc eur

Postavenie najvyššieho ústavného činiteľa na Slovensku

Nové diplomatické kontakty, ku ktorým doteraz nemusel mať prístup

skúsenosti z domácej politiky

Toto stratí