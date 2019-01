Ničivý požiar obral rodinu o všetko: Zo zhoreného domu nám ostali len veci v škatuli

Sen o farmárskom živote zničil krutý požiar. Sallaiovci z Levíc si roky budovali vysnívané bývanie, ktoré im začiatkom nového roka zhorelo na uhoľ.

Zachránili si len holé životy, z horiaceho pekla stihli vybehnúť v pyžamách. Zostali im len veci v jednej škatuli. Teraz začínajú od nuly vďaka pomoci dobrých ľudí.

V osudný večer 3. januára oslavovali Sallaiovci narodeniny hlavy rodiny Igora (58). Doma bola jeho manželka Viola (58) a dcéra Soňa (30), ktorá si išla okolo 22.00 hod. ľahnúť. Syn Juraj (28) už bol v Česku, kde študuje. „Zrazu sme počuli obrovskú ranu. Mysleli sme si, že ešte búchajú petardy. Potom prišla ďalšia rana. Manžel sa aj rozčúlil, že si s tým nedajú pokoj,“ spomína na najhoršiu noc života Viola.

Krátko nato zbadali plamene, ktoré sa valili z kotolne umiestnenej vedľa domu. „Rýchlo sme zobudili dcéru a utekali von, požiar sa šíril veľmi rýchlo, dom bol z dreva,“ vraví so slzami v očiach Viola a pokračuje.Dcéra je na tom najhoršie, nadýchala sa splodín, hospitalizovali ju. Stále ma problém s pľúcami a dutinami,“ vzdychla nešťastná žena.

Pomohli dobrí ľudia

Rodina sa v nemom úžase prizerala, ako ich sen o ekologickom bývaní s farmou ľahol za pár minút popolom. „Vždy sme o tom snívali, postaviť si drevodom, mať vlastnú farmu a žiť v spojení s prírodou. Roky sme to budovali. Dom nebol ani poistený, keďže nemal základy, to boli podmienky. Teraz začíname úplne od začiatku, s holými rukami. Bývanie nám poskytli dobrí ľudia, mnohí nám aj pomáhajú, inak by sme to nezvládli, veď sme si nemali ani čo obliecť,“ plače Viola.

Tragédia rodinu ešte viac zomkla. „Uvedomili sme si, ako veľmi sa ľúbime a čo pre seba znamenáme.Prišli sme aj na to, koľko dobrých ľudí je na svete. Každému sme nesmierne vďační za akúkoľvek pomoc, podporu. Znamená to pre nás veľmi veľa, nezvládli by sme to bez nich,“ uzavrela ťažko skúšaná Viola.